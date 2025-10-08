El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la posibilidad de viajar el fin de semana al Oriente Medio, donde se negocian la paz en Gaza entre Israel y Hamás. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la posibilidad de viajar el fin de semana al Oriente Medio, donde se negocian la paz en Gaza entre Israel y Hamás.
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump viajará el domingo a Oriente Medio si negociaciones entre Israel y Hamás van bien
El presidente de Estados Unidos, , anunció que podría viajar el próximo domingo a si las negociaciones entre y para aplicar su plan de paz en la van bien.

Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, y ya veremos. Pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien”, declaró el mandatario en un evento en la Casa Blanca.

Francisco Sanz
Delegaciones de Israel y Hamás se encuentran desde el lunes en Egipto donde negocian, con mediadores egipcios, cataríes y estadounidenses, los detalles de la implementación del plan de paz de 20 puntos que diseñó Trump para poner fin a la guerra de Gaza.

El presidente dijo que tiene allí “un gran equipo de excelentes negociadores”, en referencia a su enviado especial Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner, y aseguró que las conversaciones con el grupo terrorista “van bien”.

He estado hablando con nuestra gente en Oriente Medio sobre el posible acuerdo de paz. Estamos en una fase hermosa, esperamos que se haga realidad, pero estamos muy cerca, van muy bien”, dijo.

Previamente, en declaraciones a la prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que ha habido “mucho progreso” hacia un acuerdo y dijo ser “optimista”, aunque advirtió que “todavía queda trabajo por hacer”.

Estamos recibiendo informes muy positivos, desde hace una hora. Supongo que ya es de noche por allá, pero creemos que hemos avanzado mucho hoy, aunque aún queda trabajo por hacer”, dijo al salir del almuerzo con senadores republicanos.

Los primeros puntos del plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

El plan de Trump incluye también el desarme de Hamás, la retirada de Israel del enclave, la formación de un Gobierno de transición en la Franja y, a largo plazo, posibles negociaciones para la creación del Estado palestino, un punto, sin embargo, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

