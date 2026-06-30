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Nuevo Air Force One donado para Estados Unidos por Qatar. Foto: AFP
Nuevo Air Force One donado para Estados Unidos por Qatar. Foto: AFP
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará esta semana su primer viaje en el nuevo Air Force One donado por Qatar, informó la Casa Blanca el lunes.

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