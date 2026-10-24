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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump señala tras hablar con la prensa en la oficina del supervisor de elecciones del condado de Palm Beach después de votar en las elecciones de medio término en West Palm Beach, Florida, el 24 de octubre. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump señala tras hablar con la prensa en la oficina del supervisor de elecciones del condado de Palm Beach después de votar en las elecciones de medio término en West Palm Beach, Florida, el 24 de octubre. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, votó de manera anticipada en Florida el sábado para las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que su Partido Republicano lucha por mantener el control del Congreso.

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