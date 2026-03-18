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El presidente estadounidense Donald Trump asiste a la presentación del Shamrock Bowl por parte del Taoiseach irlandés Micheál Martin para celebrar el Día de San Patricio en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., 17 de marzo de 2026. (Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
El presidente estadounidense Donald Trump asiste a la presentación del Shamrock Bowl por parte del Taoiseach irlandés Micheál Martin para celebrar el Día de San Patricio en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., 17 de marzo de 2026. (Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
Por Agencia EFE

Encuestas y elecciones especiales muestran que los latinos se han alejado del presidente estadounidense, Donald Trump, antes de los comicios de medio término, por la economía más que la migración, mientras analistas advierten de un efecto limitado en su popularidad por su política hacia Cuba y Venezuela.

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