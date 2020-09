El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante el debate presidencial contra su rival demócrata Joe Biden que ha pagado “millones de dólares” en impuestos en el 2016 y el 2017. Sin embargo, también señaló que no quiere pagar impuestos porque es “un hombre de negocios privado”.

“Pagué millones de dólares en impuesto sobre la renta. En un año pagué $38 millones, $27 millones en otro”, dijo el mandatario en respuesta a una pregunta del moderador Chris Wallace sobre cuánto pagó en impuestos sobre la renta en el 2016 y el 2017.

“Fueron las leyes fiscales. No quiero pagar impuestos. Antes de venir aquí, era desarrollador privado. Yo era una gente de negocios privada. Como cualquier otra persona privada, a menos que sean estúpidos, pasan por las leyes”, dijo el mandatario, al precisar que antes de ocupar la Casa Blanca era un empresario privado que estudiaba las leyes fiscales para reducir su contribución fiscal.

Según el diario “The New York Times”, Trump pagó sólo 750 dólares en impuestos federales en el 2016, el año que ganó la presidencia, y el mismo monto al año siguiente. El mandatario no dijo si esa información era cierta o no durante el debate.

Cuando Biden lo exhortó a que difunda sus declaraciones de impuestos, Trump le respondió “los verás tan pronto termine” la auditoría que, según él, está realizando el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés).

Trump y Biden protagonizaron en Cleveland, Ohio, su primer debate televisado, cuando faltan 35 días para una elección presidencial muy tensa.

No hubo apretón de manos cuando los dos septuagenarios subieron al escenario. El mandatario llegó al debate a la ofensiva, decidido a recuperar terreno frente a su rival, que lo aventaja desde hace semanas en los sondeos.

