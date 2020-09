Conforme a los criterios de Saber más

“Payaso”, “mentiroso”, “nada inteligente”, “racista”, "títere de la izquierda radical”, “cachorro de Putin”. El primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden será recordado como uno de los más caóticos y bochornosos de la historia de Estados Unidos. Las interrupciones, gritos e insultos continuaron resonando en el país un día después del debate, con los medios de comunicación y millones de ciudadanos impactados, aún si poder dar crédito a lo que habían presenciado la noche del martes.

“Nunca antes había visto un debate como este”, dice a El Comercio Diana Carlin, profesora emérita de Saint Louis University que lleva 40 años investigando los debates políticos. Aunque la experta esperaba un encuentro encendido entre el mandatario republicano y su rival demócrata no imaginaba que el nivel de caos pudiera ser tan alto.

“Este fue diferente a cualquier otro debate presidencial por su falta de decoro y su desprecio por las reglas. Era difícil escuchar o procesar lo que se decía. No fue un buen debate para ninguno de ellos, no creo que ninguno de los dos ganara, pero Biden perdió menos", explica Carlin.

“Debido a que Trump es un presidente en ejercicio, debería haber exudado un estilo de liderazgo que fuera fuerte sin ser ofensivo o grosero. Biden no debería haber mostrado su frustración y haberse involucrado en interrupciones”, agrega.

Para el politólogo boliviano y profesor de la Universidad Internacional de Florida Eduardo Gamarra, el debate fue básicamente un enfrentamiento entre un Donald Trump bravucón y un Joe Biden que se centró en defenderse y en tratar de enfatizar las políticas que está promoviendo.

El experto destaca, además, cómo el debate fue percibido de forma diferente entre los hispanos y el resto de Estados Unidos. “La encuesta de Telemundo me dejó pasmado. La mayoría de los hispanos entrevistados para ese sondeo piensa que Trump ganó por 60%. En contraste, la encuesta de CNN en inglés indica que la mayoría de Estados Unidos piensa que el debate lo ganó Biden”, dice a este Diario.

En medio del caos, ambos candidatos trataron de aferrarse a las estrategias de juego que ya han defendido en la campaña. Trump trató de vincular a Biden con el ala radical del Partido Demócrata y de hablar positivamente de su gobierno. Incluso cuando su contrincante le recriminó por las muertes causadas por el coronavirus en Estados Unidos, el presidente respondió que Biden lo “hubiera hecho peor”. Por su parte, el exvicepresidente refutó las afirmaciones y defendió el historial del gobierno de Barack Obama, del cual él fue vicepresidente, y esbozó sus planes para la Casa Blanca a menudo dirigiéndose directamente a las cámaras y no a su rival.

“Noche difícil para Trump”

Ninguno de los expertos consultados en esta nota encontró sorprendente el tono usado por Donald Trump. “El mandatario adornó sus logros con afirmaciones que a menudo no tenían fundamento, negó lo que no le gusta o no puede defender, desvió los argumentos con interrupciones y cambios de tema, y usó frases que apelan al miedo. Se mantuvo firme en la reapertura de la economía, y tiene muchos que están de acuerdo con él en esa postura. Su mensaje de ley y orden también resulta atractiva para muchos”, señala Diana Carlin.

Gamarra también hace énfasis en que Trump basó su estrategia en soltar afirmaciones falsas y demostró que no es una persona muy preparada. “Es alguien que ha mentido toda la vida y lo peor es que ha sido recompensado por eso. Yo creo que él pensó que en el debate simplemente podía volver a repetir la cantidad de mentiras que ha venido diciendo y que eso le iba a funcionar. Yo creo que Trump ratificó exactamente lo que es”.

“Yo creo que el presidente Trump tuvo una noche extraordinariamente difícil porque de alguna manera se vio en la posición de defender a grupos racistas. Eso en términos del electorado nacional yo creo que le va a costar. El otro tema es que el presidente tuvo una oportunidad de oro para hablar de sus logros, pero terminó el debate y nadie sabe realmente cuáles han sido esos logros. Donde podría haber sido buena su intervención es en el manejo económico, pero tampoco fue buena su participación ahí, fue más bien bastante decepcionante porque no pudo mencionar cuáles han sido los logros económicos”, agrega el analista.

“Biden también interrumpió”

Aunque no al nivel de su oponente, Biden también perdió los papeles y, en opinión de Gamarra, dejó ir varias oportunidades de enfatizar sus posiciones. “Por ejemplo, en el tema de la Corte Suprema él podría haberse arriesgado un poco más y decir ‘nosotros vamos a respetar el proceso y cuando lleguemos en enero pues nuestra agenda legislativa verá lo que hace’. Pero lo pusieron contra las cuerdas con el tema de si va a expandir el número de miembros de la Corte Suprema”.

Para Diana Carlin, Biden estableció una posición centrista y se dedicó a atacar el récord de Trump con comparaciones con sus años de vicepresidente. “El candidato demócrata se apegó a su estrategia de llamar a Trump mentiroso. Lo que me sorprendió no fue que no dejara que Trump lo presionara, sino que también se involucró en interrupciones”, opina la experta.

Pese a ello, Eduardo Gamarra considera que el debate reforzó la imagen de que Biden es una “persona decente, que refleja los mejores valores de este país” y mostró de manera muy clara el contraste con Trump. “Pero no creo que los hispanos lo hayan visto así, más bien yo creo que para gran parte de la comunidad hispana el debate ha reforzado la imagen de que Biden es una persona débil, que se dejó manipular, intimidar por este bravucón. Veremos cómo será en los próximos debates cuando se toque el tema de Venezuela o Cuba. Vamos a ver cómo nos va con eso”, apunta.

Por lo pronto, la Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos afirmó este miércoles que cambiará el formato de los dos debates que quedan antes de las elecciones del 3 de noviembre. “El debate de la pasada noche ha dejado claro que debería añadirse una estructura adicional al formato de los debates que quedan para garantizar una discusión más ordenada de los asuntos”, indicó en un comunicado, aunque hasta el momento no se han dado más detalles.

