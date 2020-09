Conforme a los criterios de Saber más

Un moderador en aprietos y desbordado en varios pasajes, un presidente dispuesto a interrumpir a cada momento, y un exvicepresidente con dificultades para hacerse escuchar fue el resumen más gráfico de los casi 100 minutos del primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden.

Que no hubiera apretón de manos cuando el mandatario republicano y su rival demócrata subieron al escenario –debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19– fue el preludio de un duelo que transcurrió entre fuertes calificativos y reflejó la profunda división en Estados Unidos en su camino al día de las elecciones.

El Comercio conversó con cuatro internacionalistas en el Perú sobre cuál de los dos rivales tuvo mejor desempeño en el debate y qué fue los más sorprendente de la participación de Donald Trump y Joe Biden. A continuación, sus respuestas.

FARID KAHHAT

Analista político internacional. Profesor en la Academia Diplomática del Perú y en la Pontificia Universidad Católica del Perú

— ¿Cuál de los dos rivales tuvo mejor desempeño en el debate?

Me siento tentado a decir que, en términos de la teoría de juegos, este fue un juego de suma negativa. Es decir, uno donde las dos partes salieron perdiendo en medio de lo caótico y deslucido que fue. Pero claro, Biden está unos 7 puntos por delante de Trump en el promedio de encuestas y dudo que el debate vaya a reducir esa diferencia, así que presumo que, en ese sentido, salió ganando.

— ¿Qué le sorprendió o qué confirmó de Trump durante el debate?

Dado lo antes dicho, quien requería aprovechar la oportunidad para mejorar su posición relativa era Trump. Por eso buscó ser agresivo, pero terminó viéndose desesperado. El hecho de que el moderador tuviera que llamarle más de una vez la atención por no respetar las reglas acordadas es prueba de ello.

— ¿Qué le sorprendió o qué confirmó de Biden durante el debate?

Biden debía evitar cometer errores gruesos para mantener su ventaja y tal vez lo haya logrado, pero no veo nada por destacar en su desempeño gris y monocorde. De hecho, creo que los mayores golpes que recibió Trump provinieron del moderador, cuando, por ejemplo, lo conminó a condenar a los supremacistas blancos o a reconocer el consenso científico sobre el cambio climático y Trump fue incapaz de hacer ninguna de las dos cosas.

(Foto: El Comercio)

LEDA PÉREZ

Analista internacional estadounidense radicada en Perú. Profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico

— ¿Cuál de los dos rivales tuvo mejor desempeño en el debate?

Nadie ganó. El pueblo de Estados Unidos perdió un elemento clave de su democracia que presupone un diálogo civil. De un debate substantivo sobre los temas que enfrenta un país y especialmente en el contexto de esta emergencia mundial que vivimos. Hay toda una generación, sino más, que nunca ha visto un debate presidencial tan rudo y disfuncional. El presidente fue consistente en remarcar que es un bully. Interrumpió sin cesar. No me pareció especialmente bueno el desempeño de Biden, me parece que intento mostrar algún nivel de decencia.

— ¿Qué le sorprendió o qué confirmó de Trump durante el debate?

Trump confirmó sus tendencias autoritarias. Se negó a condenar la supremacia blanca, notando más bien que un reconocido grupo de supremacistas blancos, mirarían y “esperarían”, mandando un mensaje que podría haber disturbios alimentados por él. Además, dijo sobre las elecciones que “esto no terminará bien”, indicando que es posible que hubiera fraude, sembrando confusión y dándole pie para contestar las elecciones.

— ¿Qué le sorprendió o qué confirmó de Biden durante el debate?

Biden tuvo ciertos momentos no muy civiles, me imagino que motivado por la manera en la que comenzó el debate, en el que Trump entró con la pata en alto, un boxeo sin guantes. Pero al final, me parece que lo único que le quedó en el contexto de un debate completamente caótico por el tenor que le trajo el presidente, fue intentar apelar a la decencia.

(Foto: Archivo personal)

FRANCISCO BELAUNDE

Analista político internacional y profesor en las universidades Científica del Sur y San Ignacio de Loyola

— ¿Cuál de los dos rivales tuvo mejor desempeño en el debate?

Depende de quién sea el receptor del mensaje. En realidad, Donald Trump claramente se estaba dirigiendo a su base para movilizarla. Objetivamente, el desempeño del presidente ha sido desastroso, pero se podría haber beneficiado en el sentido de que a su base le pudo haber gustado. En el caso de Joe Biden, definitivamente no es un gran orador, no tiene la capacidad de debate que, por ejemplo, tiene Barack Obama, pero logró salir bastante bien parado de este debate que fue realmente terrible. Yo creo que ninguno de los dos ha salido engrandecido. Pero en medio de todo, Joe Biden logró sortear un poco esta agresividad constante de Donald Trump. Se podría decir que Biden estuvo mejor, pero, como digo, el objetivo de Trump era dirigirse a su base y vamos a ver si es que ha tenido éxito en movilizar aún más a su base para que vaya a votar.

— ¿Qué le sorprendió o qué confirmó de Trump durante el debate?

La verdad es que no me sorprendió la presentación de Donald Trump porque corresponde a lo que ya se sabe de él, que es una persona a la que finalmente no le interesa dirigirse a todo el país. Él se dirige directamente a su base. Usa muchas mentiras, muchas acusaciones falsas y mucha agresividad, entonces por ese lado no me sorprendió, lo que no quiere decir que no esté inquieto por la suerte de la democracia norteamericana, en caso de que este señor sea reelegido.

— ¿Qué le sorprendió o qué confirmó de Biden durante el debate?

De Joe Biden creo que se confirma que no es el mejor orador del mundo, no es la persona con más carisma, ni una persona con ideas tan claras en su manera de expresarlas como sí lo es Obama. Por ese lado tampoco hubo sorpresa. Sí, en algún momento se vio que Biden perdió los estribos cuando Trump lo interrumpía constantemente y el exvicepresidente lo tildó de payaso, por ejemplo, pero en realidad eso está dentro de lo que uno podía esperar de Biden. La inquietud de muchos de sus partidarios era que pudiera verse avasallado por Donald Trump, no creo que haya sido el caso, en medio de todo, Biden mantuvo cierta serenidad. Yo creo que fue un debate que mostró a los dos contendientes un poco dentro de lo que se esperaba, aunque sí fue un debate absolutamente desastroso y caótico.

(Foto: Archivo personal)

FRANCESCO TUCCI

Internacionalista italiano radicado en Perú y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

— ¿Cuál de los dos rivales tuvo mejor desempeño en el debate?

Ganar los debates presidenciales en televisión no tiene mucha relevancia porque según varias investigaciones y especialistas, como Mitchell S. McKinney – profesor de comunicación de la Universidad de Misuri y experto en debates presidenciales - el 90% de los televidentes que miran este evento ya escogieron a su candidato y simplemente refuerzan su propia decisión electoral. El 10% que queda sería relevante si estuviera concentrado en los Estados claves (Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Ohio, Michigan, North Carolina y Arizona) y eso se podrá comprobar sólo con encuestas sucesivas a la noche de los debates.

A nivel de desempeño de los candidatos, Trump ha logrado su objetivo de interrumpir constantemente las intervenciones de Biden, el moderador Wallace no estuvo a la altura y esto ha perjudicado al candidato demócrata que no podía expresar sus ideas de manera coherente y completa.

— ¿Qué le sorprendió o qué confirmó de Trump durante el debate?

Trump ha confirmado sus posturas en todos los bloques temáticos, atacando el rival también a nivel personal, con referencia a las acusaciones de corrupción que involucran al hijo de Biden, Hunter. El mandatario no ha respetado las reglas establecidas anteriormente.

— ¿Qué le sorprendió o qué confirmó de Biden durante el debate?

Biden ha intentado seguir una estrategia centrada en ignorar al rival algo que ha funcionado sólo por poco tiempo: el candidato demócrata tildó varias veces al mandatario como mentiroso, payaso e hipócrita.

Por lo que se ha visto durante el debate, Trump ha hecho un llamado emotivo a los electores, Biden ha intentado dirigirse de manera racional a la base electoral.

Lo que ha quedado claro, es que durante este primer debate los dos candidatos no han tratado de manera clara y satisfactoria los temas que están en la mesa campaña electoral.

(Foto: Archivo personal)

_____________________________

VIDEO RECOMENDADO

Biden se enfrenta a Trump en el primer debate en Estados Unidos. (AFP).

TE PUEDE INTERESAR