El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata Joe Biden chocaron el jueves sin golpes desestabilizadores en su último debate a 12 días de la elección, visto por muchos como una oportunidad para que el mandatario republicano recuperara terreno.

El inquilino de la Casa Blanca (74 años), rezagado en las encuestas para el 3 de noviembre, y el exvicepresidente (77) polemizaron sin interrupciones, gritos ni insultos en un tono muy diferente al caótico duelo televisado del mes pasado. A continuación, una mirada a cómo algunas de las declaraciones en el escenario en Nashville, Tennessee, se comparan con los hechos:

LEE TAMBIÉN: 5 principales puntos del tenso último debate presidencial en Estados Unidos

Coronavirus

“Estamos dando la vuelta. Estamos doblando la esquina. Se va”

Donald Trump

Los hechos reales: No, el coronavirus no va a desaparecer. Está volviendo. Los casos nuevos están aumentando hacia su pico de verano en Estados Unidos. La misma situación ocurre con las muertes por la enfermedad. Actualmente, la cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 223.059 con 8.411.259 contagios. Las autoridades consideran que 3.353.056 personas sanaron.

Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden participan en el debate presidencial final en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee. (AFP / POOL / Morry GASH).





“Todo lo que hace es hablar de cierres. Pero olvídate de él. Sus gobernadores demócratas Cuomo en Nueva York, miran lo que está pasando en California, miran Pensilvania, Carolina del Norte. Demócratas, demócratas todos. Están muy cerrados y están muriendo”

Donald Trump

“Mire los estados que están experimentando tal aumento en el coronavirus. Son los estados rojos. Son los estados del Medio Oeste o los estados del Medio Oeste Superior. Ahí es donde el pico está ocurriendo de manera significativa”

Joe Biden

Los hechos reales: Ninguno de los dos tiene razón. El coronavirus no es un problema de estado rojo ni un problema de estado azul. Es un problema de salud pública que afecta a las personas sin importar dónde vivan o cuáles sean sus políticas.

Algunos estados liderados por republicanos que reabrieron rápidamente vieron un aumento de casos de virus en el verano y todavía están luchando por reducir sus tasas de transmisión. La tasa de positividad de las pruebas de Florida actualmente es cercana al 12, un nivel que indica una transmisión generalizada. Dakota del Sur se acerca al 35%.

Los estados liderados por los demócratas como Nueva York, que se vieron muy afectados en la ola inicial, cerraron y redujeron sus tasas de transmisión del virus a niveles muy bajos. Pero ahora están viendo rebotes en ciertas comunidades locales, lo que los llevó a apuntar a nuevas restricciones.

Nevada y Pensilvania son dos estados con gobernadores demócratas y altas tasas de transmisión en la actualidad 20% y 10% respectivamente, según una tendencia de 14 días.

“Como usted sabe, se esperaba que murieran 2,2 millones de personas, modeladas”.

Donald Trump sobre el número de víctimas de coronavirus en Estados Unidos

Los hechos reales: Esta fue su primera línea en el debate, y es falsa. No se esperaba que el número de muertos en Estados Unidos por la pandemia fuera tan alto. Una proyección tan extrema fue simplemente una línea de base si no se hizo nada para combatir la pandemia. No hacer nada nunca fue una opción y las autoridades de salud pública no esperaban más de 2 millones de muertes.

Trump a menudo cita el número para poner la realidad de más de 220.000 muertes bajo una mejor luz y para intentar atribuirse el mérito de la reducción de la mortalidad proyectada. En una sesión informativa del 1 de abril, cuando Trump y sus funcionarios discutieron una proyección real de 100.000 a 240.000 muertes, el presidente expresó su esperanza de mantener los fallecimientos por debajo de los 100.000. “Creo que lo estamos haciendo mejor que eso”. En repetidas ocasiones ha movido los postes de la portería para mejorar las cifras de mortalidad e infección masivas.

Trump promete una vacuna "en semanas" y Biden pronostica "un invierno oscuro". (Video EFE / Foto: AFP).

Migrantes

“Están muy bien cuidados; están en instalaciones tan limpias”.

Donald Trump, refiriéndose a los niños que fueron separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México

Los hechos reales: No es así. En el apogeo de las separaciones familiares en 2018, las instalaciones de la Patrulla Fronteriza estaban abarrotadas mucho más allá de su capacidad con migrantes que se mantuvieron en condiciones miserables, según informes de los organismos de control y los abogados responsables de un acuerdo federal que rige de cómo se cuida a los niños bajo custodia de inmigración.

Las instalaciones a largo plazo para adultos y niños estaban a su capacidad, lo que significa que la administración retuvo a las personas en las pequeñas estaciones fronterizas durante mucho más tiempo que las 72 horas que normalmente permite la ley.

Las estaciones no están diseñadas para cuidados a largo plazo. Los niños no recibieron comidas calientes y las familias durmieron en el piso sobre mantas de Mylar. La gripe y las enfermedades fueron desenfrenadas y cientos de niños pequeños se mantuvieron juntos sin la atención adecuada.

“Dicen que regresan, menos del 1% de la gente regresa. Tenemos que enviar... a la Patrulla Fronteriza para encontrarlos”.

Donald Trump, sobre los inmigrantes que son liberados de la custodia en los Estados Unidos para esperar que sus casos se les permita quedarse

Los hechos reales: Eso es falso. Hay muchas menos personas que no se presentan a las audiencias de inmigración entre los que son liberados en espera de sus casos. Según las estadísticas del Departamento de Justicia, la mayoría regresa para sus audiencias.

Cuidado de la salud

“Ni una sola persona con seguro privado perdería su seguro bajo mi plan, ni tampoco con Obamacare, no perdieron su seguro, a menos que eligieran que querían ir a otra cosa”.

Joe Biden

Los hechos reales: Se equivoca sobre el Obamacare.

El entonces presidente Barack Obama prometió que si le gustaba su seguro médico, podría mantenerlo bajo su Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, pero eso no fue lo que sucedió para algunos.

Cuando Obamacare entró en vigor en 2014, varios millones de personas perdieron planes de seguro médico individuales que ya no cumplían con los estándares mínimos establecidos por la ley. Una reacción violenta obligó a la Casa Blanca a ofrecer una solución alternativa, pero el daño político ya estaba hecho.

El seguro médico es un área tan complicada que casi cualquier acción puede tener consecuencias no deseadas.

El último debate entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, tuvo lugar en Nashville. (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP).

Cambio climático

El acuerdo de París significó que “íbamos a tener que gastar billones de dólares... Hicieron un flaco favor. Iban a quitarnos nuestro negocio”.

Donald Trump

Los hechos reales: El acuerdo de París, un acuerdo internacional que tiene como objetivo detener el aumento de las temperaturas globales, se basa en reducciones voluntarias de emisiones. Ninguna nación se vio obligada a hacer nada.

LEE TAMBIÉN: Las 20 frases más resaltantes del debate final entre Trump y Biden

Extremistas

“Habla sobre los ‘Poor Boys’, la última vez que estuvimos en un escenario aquí, manifestó: les dije que se retiraran y estuvieran listos. Venga. Este tipo tiene un silbato de perro tan grande como un cuerno de niebla”.

Joe Biden

Los hechos reales: Eso no es exactamente lo que dijo Trump y ese no es el nombre del grupo neofascista.

Durante el último debate, se le preguntó a Trump si condenaría a los supremacistas blancos y a los grupos de milicias que se han presentado en algunas protestas en los Estados Unidos.

Por lo tanto, el mandatario dijo: “Dame un nombre” y Biden intervino diciendo: “Proud Boys” (Traducido como “Chicos orgullosos”), una referencia. al grupo de extrema derecha que se ha presentado en las protestas en el noroeste del Pacífico que en este segundo debate llamó erróneamente “Poor Boys” (traducido como “Chicos pobres”).

“Chicos orgullosos, retrocedan y esperen”, dijo Trump. No les dijo que “estén preparados”, aunque es discutible si existe una diferencia material.

Impuestos de Trump

Sobre sus impuestos: “Siguen hablando de US$750, que creo que es una tarifa de presentación... Decenas de millones de dólares (en impuestos sobre la renta) los pagué por adelantado”. Además, dijo sobre su cuenta bancaria en China: “Yo era empresario en 2013 y cerré la cuenta en 2015”.

Donald Trump

Los hechos reales: Trump no está siendo honesto sobre sus impuestos.

La información de The New York Times, que obtuvo sus registros fiscales, contradice sus afirmaciones.

El IRS (Servicio de Impuestos Internos) no cobra a los contribuyentes una tarifa de presentación, aunque sí lo hacen los servicios de preparación de impuestos.

Los US$750 que Trump pagó en 2016 y 2017 en impuestos sobre la renta fueron para el gobierno federal, no un servicio de preparación de impuestos.

No está claro de qué está hablando Trump con respecto al prepago de sus impuestos, pero lo que importa es lo que finalmente le debe al gobierno. A los estadounidenses a menudo se les deducen los pagos de impuestos sobre la renta de sus cheques de pago.

El Times informó que Trump, a partir de 2010, reclamó y recibió un reembolso del impuesto sobre la renta que ascendió a US$72.9 millones, lo que era el núcleo de una auditoría en curso del IRS.

El medio dijo que un fallo contra Trump podría costarle US$100 millones o más.

Trump tampoco cerró su cuenta bancaria china, según Alan Garten, abogado de la empresa de Trump. Este le dijo al Times que la cuenta permanece abierta, aunque la oficina de la compañía en el país ha estado inactiva desde 2015.

Biden y Trump se acusan mutuamente de recibir dinero de Gobiernos extranjeros. (Video: EFE / Foto: AFP).

Hunter Biden

“Joe consiguió US$3.5 millones de Rusia y vinieron de (Vladímir) Putin porque fue muy amigable con el exalcalde de Moscú y fue la esposa del alcalde de Moscú... Tu familia recibió US$3.5 millones. Algún día tendrás que explicar por qué”.

Donald Trump

Los hechos reales: No hay evidencia de esto. Trump está caracterizando falsamente un informe reciente del senador republicano Ron Johnson, quien investigó al hijo de Biden, Hunter, y sus negocios en Ucrania.

El informe no alega que el propio Joe Biden recibió US$3.5 millones o que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo algo que ver con tal pago. El documento tampoco alega que Hunter Biden se embolsó el dinero él mismo.

El informe dice que la suma fue en cambio a una empresa de inversión que cofundó. El abogado de Hunter Biden ha dicho en un comunicado a los periodistas que su cliente no tenía interés ni era uno de los fundadores de la firma.

Fuente: Con información de AFP y AP

VIDEO RECOMENDADO

Más de 50 millones de estadounidenses ya votaron para presidenciales

Más de 50 millones de estadounidenses ya votaron para presidenciales

TE PUEDE INTERESAR