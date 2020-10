El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, se enfrentaron este jueves en Nashville (Tennessee) en el último debate antes de las elecciones por la Casa Blanca, en un encuentro que aunque fue más alturado que su primer duelo frente a frente estuvo lleno de ataques y duras frases entre ambos.

La principal diferencia con el primer debate fue la decisión que tomó la Comisión de Debates Presidenciales -los organizadores del encuentro- de silenciar los micrófonos de los candidatos en determinadas partes para evitar el caos provocado sobre todo por Trump en Cleveland.

A continuación, repasamos algunas de las frases que marcaron el debate entre Trump y Biden, que mostraron visiones muy diferentes en temas como la pandemia, el racismo y la inmigración.

Donald Trump

1.- “Asumo toda la responsabilidad. No es mi culpa que [el COVID-19] haya venido aquí, es culpa de China. Y tampoco es culpa de Joe que haya venido aquí. Es culpa de China”.

2.- “No nos podemos encerrar en un sótano como lo hizo Joe”, dijo el presidente sobre la pandemia.

3.- “Creo que [habrá una vacuna] dentro de semanas, y será distribuida muy rápido (...) Está lista”.

4.- “Joe consiguió 3,5 millones de dólares de Rusia y vinieron de [Vladimir] Putin porque fue muy amigable con el exalcalde de Moscú y fue la esposa del alcalde de Moscú, y usted obtuvo 3,5 millones de dólares”.

5.- “Los niños son traídos aquí por ‘coyotes’ y malas personas. Tenemos las fronteras más fuertes en mucho tiempo. Ellos [los demócratas] construyeron esas horribles jaulas”, dijo sobre las familias migrantes separadas en la frontera.

6.- “Creo que tengo grandes relaciones con todo el mundo, soy la persona menos racista de esta sala”.

7.- “Nadie ha hecho más que la comunidad negra que Trump, posiblemente Abraham Lincoln. Inversiones tremendas y los más beneficiados son ellos. Universidades me aman, Obama no les daba fondos a largo plazo. Me caen bien, y ellos a mí”.

8.- Biden “quiere socializar la medicina, no es que él lo quiera, es su vicepresidenta [Kamala Harris], es decir, ella es más liberal que [el senador izquierdista] Bernie Sanders y lo quiere más que el propio Bernie Sanders, ustedes van a socializar la medicina”.

9.- El infectólogo Anthony Fauci “tiene permiso a equivocarse. Resulta que es una buena persona”, dijo Trump, quien sugirió que el reconocido médico de la Casa Blanca podía ser demócrata.

10.- “Tenemos que reconstruir a nuestro país antes de la plaga de China. El éxito nos va a unir. Si Biden gana vamos a caer en una depresión”

Joe Biden

11.- “Quien sea responsable por esa cantidad de muertos no debe de quedarse como presidente”, dijo Biden al hablar sobre la letalidad de la pandemia en Estados Unidos.

12.- “Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, y él no tiene un plan claro [para combatir el COVID-19]. Trump dice que la gente está aprendiendo a vivir con esto, ¡increíble! Estamos muriendo con esto”.

13.- “Rusia ha estado involucrada, China ha estado involucrada con cierto grado y ahora nos enteramos de que Irán está involucrado, pagarán un precio si soy elegido”, dijo Biden al prometer que si gana las elecciones serán sancionados por haber interferido en los comicios presidenciales de noviembre.

14.- “Nunca he recibido ni un centavo del extranjero en toda mi vida [...] El tipo que se metió en problemas en Ucrania fue este [Trump], que intentó sobornar al Gobierno ucraniano para que dijera algo negativo sobre mí, lo que no hicieron”.

15.- “Teníamos una buena relación con [Adolfo] Hitler antes de que invadiera el resto de Europa”, dijo Biden, quien comparó el intento de acercamiento de Donald Trump al líder norcoreano, Kim Jong-un, con los intentos de apaciguar a la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial.

16.- “Es ridículo, sabe, que el hecho de que haya una opción pública para que la gente pueda elegir, lo haga parecer como un plan socialista”.

17.- “Sus padres venían con esos niños. Fueron separados, y ahora no pueden encontrarlos. Esos niños están solos y no tienen dónde ir. Es criminal [...]. Hace que seamos el hazmerreír del mundo y viola todo los conceptos de lo que somos como nación”, dijo Biden sobre la separación de familias migrantes en las fronteras.

18.- “[Trump] es el más racista, le hecha gasolina al fuego. Dice que se iba a encargar de los violadores mexicanos”.

19.- “Yo no miro a los estados como él lo hace: estados rojos y azules. Todos son Estados Unidos”.

20.- “Lo que está en juego es la esencia del país. Me aseguraré que ustedes obtengan decencia, algo que no han visto los últimos cuatro años”.

Conforme a los criterios de Saber más

____________________________

VIDEO RECOMENDADO

Obama llama a olvidar los sondeos y votar en masa por Biden en elecciones de Estados Unidos. (AFP).