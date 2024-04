La mayoría de los potenciales jurados convocados este lunes a la primera jornada del juicio penal contra Donald Trump en Nueva York fueron descartados tras expresar un sesgo político u otras razones que les impedirían ofrecer un veredicto justo en este proceso inédito en Estados Unidos.

Una primera tanda de 96 personas fue llamada esta tarde a la sala para someterse al proceso formal de selección del jurado ante el juez Juan Merchan, los fiscales de Manhattan, los abogados de la defensa y el acusado, Trump, expresidente y candidato republicano a las próximas elecciones.

No obstante, en los primeros minutos más de la mitad fueron excusados después de que Merchan invitara a levantar la mano a aquellos que reconocen no poder ser imparciales, y a ellos se sumaron una decena más que indicaron tener otros problemas (supuestamente personales) que les impedían la tarea.

Según el grupo reducido de periodistas presentes en la sala que están informando de la selección, parte de los candidatos excusados hoy eran mujeres blancas, y una de ellas dijo a su salida: “Simplemente no podía hacerlo”.

Con los potenciales jurados reducidos a un tercio, el juez Merchan llamó a 18 para escuchar sus respuestas a un cuestionario y descartó a varios más, entre ellos una mujer que reveló “opiniones tajantes” sobre Trump y un hombre que expresó un potencial conflicto por la boda de su hijo o hija.

Merchan llegó a interrogar a una decena de potenciales jurados, y entre los que no han sido descartados hay dos abogados, uno que trabajó para una jueza demócrata y otro que trabaja en la Fiscalía del Bronx; dos mujeres empleadas en marketing, un librero y una enfermera.

No obstante, que los candidatos no hayan sido descartados hoy no implica su selección, puesto que la Fiscalía y la defensa pueden hacerles preguntas y cada parte tienen la posibilidad de eliminar hasta a diez candidatos sin tener que dar explicaciones.

El proceso de selección continuará mañana y se espera que dure varios días debido a la celebridad y personalidad divisiva de Trump hasta que ambas partes consigan consensuar un panel de 12 jurados que consideren imparciales, además de siete más en la reserva por si alguno falla.