La extensión del periodo de gracia para TikTok es la tercera que emite el gobierno de Donald Trump y se suma a las que entraron en vigor en enero y abril de este año.

Pese a que en un inicio el mandatario estadounidense fue el principal promotor de la prohibición a la plataforma de origen chino citando motivos de seguridad nacional, su tolerancia actual hacia la red social de origen chino confirma el cambio de postura que mostró durante la campaña electoral que lo llevó a su segundo mandato.

LÍNEA DE TIEMPO La polémica de TikTok en EE. UU. 1 2020 Julio Durante su primer mandato, Donald Trump anuncia su intención de prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos, señalando a la plataforma social como un riesgo potencial para la seguridad nacional. 2 2020 Agosto Trump anuncia a inicios de mes que firmó una orden ejecutiva exigiendo que ByteDance, matriz china de TikTok, venda su participación en la plataforma social. ByteDance analiza la desinversión solicitada por Trump, pero semanas más adelante decide entablar una demanda contra el gobierno estadounidense. Patrick Ryan, ejecutivo de TikTok, emprende una demanda paralela contra Donald Trump y su secretario de Comercio, Wilbur Ross. 3 2020 Septiembre Un juzgado pone en pausa la prohibición de TikTok. Tras reportes de un interés de Microsoft por tener una participación importante en TikTok, la firma de origen chino considera incluir a Oracle como socio para operar en Estados Unidos. En la última semana del mes la red social presenta una medida cautelar que busca impedir el bloqueo de TikTok por parte de la gestión de Trump. 4 2021 Junio Tras suceder en el gobierno a Trump, Joe Biden revoca las órdenes ejecutivas de Trump y ordena que la Secretaría de Gobierno lleve una investigación a fin de evaluar el nivel de peligro que suponen los aplicativos y redes sociales de origen foráneo. 5 2022 Junio Brendan Carr, actual jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense, pide a Google y Apple eliminar TikTok de sus tiendas de aplicaciones citando un reporte que indicaba que los empleados de la red social que operaban desde China eran capaces de acceder a la información personal de sus usuarios. 6 2022 Diciembre Joe Biden promulga la Ley de Prohibición de TikTok en Dispositivos Gubernamentales, vetando el uso de la red social en todos los dispositivos empleados en el gobierno. Poco antes, diversas voces de los partidos Demócrata y Republicano que previamente se opusieron al bloqueo de TikTok daban a conocer su cambio de postura con respecto al tema. 7 2023 Marzo El Senado estadounidense y el gobierno de Biden continúan presionando a ByteDance buscando que venda TikTok. Aparece el proyecto bipartidario de ley ‘RESTRICT’, que pese a tener en teoría un alcance más grande, apuntaba a limitar o directamente anular la presencia de dicha plataforma en Estados Unidos. Donald Trump vuelve a hablar sobre el tema recordando que la iniciativa de bloquear TikTok por seguridad nacional fue suya y que tanto demócratas como republicanos ahora le daban la razón. 8 2024 Marzo Donald Trump cambia súbitamente de postura en medio de su campaña por volver a la Casa Blanca y declara que la desaparición de TikTok en Estados Unidos plantearía un terreno excesivamente favorable para Facebook. Por ese entonces la relación del Trump y Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, no era buena y se sospechaba también que la cercanía del entonces candidato con Jeff Yass, inversor de ByteDance y aportante del Partido Republicano, podría tener que ver con el viraje en su opinión. 9 2024 Abril Se reporta que ByteDance preferiría cerrar directamente su operación en Estados Unidos antes que vender TikTok. 10 2024 Diciembre El Senado de Estados Unidos aprueba la ley que exige la venta de TikTok o su bloqueo en todo el país, siendo firmada por Joe Biden. La prohibición enteraría en vigor a partir de 2025. 11 2025 Enero TikTok queda fuera de servicio en EE. UU. el 18 de enero según la previsión de la normativa aprobada por la gestión de Biden, pero vuelve a operar al día siguiente. Tras su toma mando el 20 de enero, Donald Trump anuncia que el bloqueo tendrá una prórroga hasta el 5 de abril. 12 2025 Abril Trump firma una orden ejecutiva que alarga la prórroga de la prohibición de TikTok por otros 75 días. La nueva fecha límite es el 19 de junio de 2025. 13 2025 Junio El 17 de junio Trump aumenta el periodo de gracia de TikTok por otros 90 días.

Entre lo impredecible y el cálculo

Las decisiones imprevisibles y radicales han sido una característica en este segundo período de Donald Trump en la presidencia, pero en lo que respecta a TikTok el líder estadounidense ha sido bastante consistente en su accionar. Tal como indicaba la línea de tiempo de esta nota, una de las primeras medidas que tomó el mandatario tras su regreso a la Casa Blanca el mismo 20 de enero fue la citada prórroga de 75 días a la prohibición de la red social.

El acercamiento de Trump a TikTok fue más allá, pues durante la ceremonia inaugural de su segundo mandato entre sus invitados no solo hubo empresarios de las grandes firmas tecnológicas estadounidenses, sino un nombre bastante llamativo: Shou Chew, director ejecutivo de TikTok.

Para Marco Carrasco, profesor e investigador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos, esto constituyó toda una declaración de intención por parte de la administración del líder republicano.

“El propio CEO de de TikTok estuvo presente (en la toma de mando de Trump) junto con otros empresarios, invitado por la propia administración. Sin duda eso es algo simbólico en el diálogo que se quiere tener, pues hay que recordar que recientemente se han anunciado acuerdos con China en materia arancelaria en los que Estados Unidos ha tenido de alguna manera ciertas ventajas”, indica Carrasco en diálogo con El Comercio.

“Quizás esto conlleva de forma extensiva a que Trump tenga cierta consideración para evitar la suspensión”, añade el economista especializado en desarrollo internacional.

Shou Zi Chew, CEO de TikTok, durante la ceremonia de toma de mando de Donald Trump en enero de este año. (Foto: SHAWN THEW / POOL / AFP)

Medios como Forbes especulaban durante el primer mandato de Trump que la animadversión del jefe de Estado hacia la plataforma china durante ese periodo no solo tendría una faceta relacionada a la política global, sino que también podría estar ligada al uso que le dieron los votantes de Joe Biden al promover la candidatura del demócrata. No obstante, el gobernante norteamericano esta vez no ha sido ajeno al potencial de la plataforma.

DATO Cifras en crecimiento Hacia febrero de 2025 se estimaba que TikTok tenía 170 millones de usuarios en Estados Unidos. El país norteamericano es el que suma más internautas en dicha red social por delante de Indonesia y Brasil. Dicho conteo no incluye la data de Douyin, la versión china de TikTok.

Más allá de la prolongación de la actividad de TikTok en Estados Unidos, Donald Trump no ha dejado de considerar que la influencia de la red social sigue siendo un potencial riesgo de injerencia en el país que gobierna, y es por ello que su accionar reciente podría tener un trasfondo mucho más instrumental ligado a la forma particular de hacer política que tiene el presidente republicano. Así lo considera Jorge Antonio Chávez, internacionalista experto en política asiática.

“Yo no veo que haya habido ninguna acción concreta en cuanto a la venta de la empresa y creo que probablemente Trump también se ha dado cuenta de algo: si bien es cierto que él comparte esta idea de China como una amenaza para Estados Unidos y el dominio digital es sensible en la competencia entre ambos países, él entiende que la plataforma tiene más de 170 millones de usuarios en su país y fue relevante para él en la campaña electoral para ganar el sillón de la Casa Blanca nuevamente, además de ser importante para la movilización de sus seguidores”, explica Chávez.

“Es un hecho que Trump reconoce que buena buena parte del alcance que ha tenido con la juventud estadounidense ha sido gracias a las campañas que él ha podido manejar, directa o indirectamente, por TikTok. Creo que en cierto modo eso ha cambiado su percepción”, añade por su parte Marco Carrasco.

Dentro de ese contexto, la popularidad de TikTok dentro de Estados Unidos no es una variable menor y el cierre de la aplicación podría ser un golpe a la popularidad del jefe de gobierno estadounidense y esa situación de momento sigue siendo evitable.

“Trump entiende que habría un costo muy amplio si es que él quisiera que esta prohibición se implemente de manera efectiva, porque tendría un impacto económico, pero también un impacto político", apunta Jorge Chávez.

A lo anterior debe añadirse que Trump no siempre ha visto con buenos ojos a otras plataformas de Internet como Facebook, a la que llegó a calificar de “enemiga de la gente”. A pesar de que la relación con Mark Zuckerberg, fundador de dicha empresa, ha mejorado, no sería de extrañar que TikTok sea vista como un contrapeso a la presencia del enorme conglomerado que es Meta.

De momento las prórrogas al cierre de TikTok en Estados Unidos no han sido prolongadas, pues se han dado en rangos de entre 75 y 90 días. Ese cortoplacismo podría ser una herramienta de negociación con China en medio de una siempre cambiante guerra comercial y los choques diplomáticos que las autoridades estadounidenses han tenido con el país asiático.

“De alguna manera las prórrogas dan un margen de maniobra para poder redireccionar (la política internacional) en caso de que la situación cambie. Hoy la situación no es la mejor pues sigue habiendo confrontación, pero digamos que se han alcanzado ciertos puntos de acuerdo en materia arancelaria y eso de alguna manera se traduce en otras esferas, como en este caso”, argumenta Carrasco.

“Así no se tenga una repercusión directa, de forma indirecta al menos la situación actual sí conlleva a esta suspensión del bloqueo de TikTok por una temporada más”, añade el experto. Sin embargo, Carrasco comenta que la imprevisibilidad de Trump en esta segunda etapa de gobierno no garantiza que ese equilibrio se mantenga a largo plazo.