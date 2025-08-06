El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar el miércoles con tomar el control federal de la ciudad de Washington, incluso usando soldados, para frenar el supuesto aumento de la delincuencia en la capital estadounidense, una afirmación que según cifras oficiales es falsa.

En virtud de un acuerdo de más de 50 años, la gobernanza de Washington D.C. recae en el gobierno local electo del Distrito de Columbia, incluido su alcalde, y el Congreso tiene una función supervisora.

Trump se ha mostrado molesto por esa figura y ha insinuado repetidamente que le gustaría federalizar la ciudad, otorgándole a la Casa Blanca el control sobre su gestión.

“Lo estamos considerando, sí, porque la delincuencia es alucinante”, dijo el miércoles a periodistas.

“La tasa de delincuencia, la tasa de asaltos, asesinatos y todo lo demás. No vamos a permitirlo, y eso incluye el despliegue de la Guardia Nacional, quizás muy pronto también”, sostuvo.

Un día antes, Trump amenazó en redes sociales a las autoridades de la ciudad. “Si Washington D.C. no se organiza rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad y gobernarla como debe ser”, escribió.

Los delitos violentos en Washington, ciudad controlada por los demócratas, disminuyeron un 26 % en el primer semestre de 2025 respecto al año anterior, según estadísticas policiales.

Los índices de delincuencia de la ciudad en 2024, antes de que Trump asumiera de nuevo la presidencia, ya eran los más bajos en tres décadas, según cifras del Departamento de Justicia.

El miércoles, la delegada de Washington en el Congreso, Eleanor Holmes Norton, rechazó la afirmación de Trump y recordó que “los presidentes no tienen autoridad para tomar el control unilateralmente de Washington D.C. El Congreso tendría que aprobar una ley y no permitiré que la iniciativa actual llegue tan lejos”, advirtió en X.

