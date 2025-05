El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a criticar este domingo a la Universidad de Harvard, a la que acusó de antisemitismo, y dijo que el centro tiene matriculados a demasiados estudiantes extranjeros, lo que, según él, perjudica a alumnos estadounidenses que supuestamente quieren estudiar en la prestigiosa institución.

“No tengo un problema con los estudiantes extranjeros, pero no deberían ser el 31 %, es demasiado, porque tenemos estadounidenses que quieren ir allí y a otros lugares, y no pueden ir porque ahora hay un 31 % de extranjeros. Ningún gobierno extranjero contribuye con dinero a Harvard. Nosotros sí. Entonces, ¿por qué están aceptando a tantos (extranjeros)?”, afirmó hoy Trump.

Pese a que el presidente emplea la cifra del 31 %, Harvard ha dicho públicamente que la proporción de estudiantes extranjeros sobre el total de su alumnado para el curso actual es del 27,2 %.

Las afirmaciones de hoy de Trump se producen después de que el jueves el Departamento de Seguridad Nacional anunciara que no permitirá que la entidad matricule alumnos extranjeros y que aquellos que ya están inscritos en esta universidad deberán cambiar de centro o exponerse a ser expulsados del país, todo como represalia por la negativa de Harvard a facilitar datos de alumnos foráneos que participaron en protestas propalestinas.

“Queremos una lista de esos estudiantes extranjeros y así averiguaremos si suponen o no un problema”, explicó el presidente a los medios en la Base Aérea Andrews, desde donde tenía previsto desplazarse a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su campo de golf en Bedminster, en el estado de Nueva Jersey.

“Y luego, lo otro es que son muy antisemitas. Todo el mundo sabe que son antisemitas, y eso tiene que cesar de inmediato”, añadió también el magnate inmobiliario, que esta mañana ya criticó a Harvard en su red social Truth Social.

El viernes, una jueza federal suspendió temporalmente la prohibición de matricular alumnos extranjeros anunciada por el Gobierno Trump, que en los últimos meses ha recortado en casi 2.000 millones de dólares el volumen de subvenciones federales para Harvard.

La Administración, que acusa a Harvard de “antisemitismo” o de favorecer al Partido Comunista Chino con sus programas de intercambio, ha amenazado también con retirarle las exenciones fiscales a la universidad.