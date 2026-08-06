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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso tras firmar órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso tras firmar órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con la que vuelve a intentar limitar el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en el país, pese a que el Tribunal Supremo ya bloqueó un intento anterior.

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