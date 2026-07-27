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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, DC, el 23 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, DC, el 23 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este viernes a la celebración de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, casi tres meses después del intento de asesinato en su contra que interrumpió la edición del pasado abril y que obligó a cambiar la sede y reforzar las medidas de seguridad para el regreso del evento.

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