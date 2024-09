El expresidente y candidato republicano a las elecciones de noviembre, Donald Trump, volvió a negar este viernes haber cometido abusos sexuales por los que fue declarado culpable, en el marco de una apelación de sentencia ante tres jueces a una sentencia de 5 millones de dólares en el caso de E. Jean Carroll, quien acusó al mandatario de abuso sexual y difamación.

El magnate, que apareció en la corte de Bajo Manhattan, serio con un traje azul marino y una corbata roja, no tenía la obligación de asistir a la audiencia que duró menos de media hora y luego convocó una rueda de prensa en la que no admitió preguntas y que dedicó a negar una y otra vez que la conociera ni menos la tocara.

El equipo legal de Trump intentó hoy revocar un veredicto de un tribunal civil formado por 9 jurados que declaró a Trump responsable de difamar y abusar sexualmente de la escritora Carroll y en el que se ordenó al político republicano a pagar 5 millones de dólares.

En el juicio de mayo de 2023, los jurados escucharon pruebas y testimonios relacionados con la acusación de Carroll, que alega que, a mediados de la década de 1990, Trump abusó sexualmente de ella en el probador de una tienda y la difamó después de que ella hiciera pública la historia.

Trump dijo hoy que no asistió al primer juicio por recomendación de su entonces abogado, quien le dijo que tenía el caso ganado porque no había pruebas suficientes, algo que no sucedió.

No obstante, sí que asistió y testificó brevemente en un segundo juicio con Carroll por difamación, que terminó en una sentencia de 83 millones de dólares en enero de este año.

Apelación de sentencia

Hoy, el abogado de Trump, John Sauer, con una voz ronca calificó el caso ante los tres jueces encargados de tomar una decisión como un caso de “él dijo, ella dijo”, y anotó que la supuesta evidencia era “inverosímil”.

Sauer dijo que el juez emitió “decisiones probatorias defectuosas y perjudiciales” y apuntó que no se le debería haber dejado testificar a dos amigas de Carroll que contaron que la escritora, quien no denunció el caso a la Policía, les contó el abuso.

Sauer también apuntó que no se debería haber permitido subir al estrado a Jessica Leeds y Natasha Stoynoff, quienes testificaron sobre supuestos abusos por parte de Trump que guardaban similitudes con las acusaciones de Carroll.

Mujeres a las que hoy Trump volvió a tachar de mentirosas y desmentir sus versiones, sobre todo la de Leeds, quien en su día dijo que Trump abusó de ella en un avión.

Por su parte, la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, dijo en la corte que las historias de las mujeres fueron cruciales para establecer un patrón de conducta por parte de Trump que se alineaba con las acusaciones de Carroll.

“Empezaba con charlas agradables con las mujeres, y luego, de repente, de la nada, se abalanzaba sobre ellas”, anotó Kaplan, quien le reprochó no haber asistido al primer juicio ni llamar a ningún testigo.

Otro tema que se trató fue que se usó una grabación de ‘Access Hollywood’ en la que Trump describía cómo “agarraba” a mujeres por los genitales.

Cinta que hoy Kaplan describió como una “confesión” de su “modus operandi”.

Caza de brujas

Trump volvió a repetir una vez más que está sufriendo una persecución política por parte de los demócratas para perjudicarle en su carrera política y apuntó que los jueces encargados de estudiar su apelación han sido asignados por demócratas.

El panel de jueces está formado por Denny Chin, designado para el tribunal de distrito por Bill Clinton y para el tribunal de circuito por Barack Obama; Susan Carney, también designada por Obama; y Myrna Pérez, designada por Joe Biden.

No se espera que los jueces emita un fallo antes de las elecciones.

Una de las preocupaciones del equipo republicano es que estos casos perjudiquen a Trump para conseguir el voto femenino.