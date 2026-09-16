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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla en un mitin en el Aeropuerto Municipal de Gastonia, en Gastonia, Carolina del Norte, el 16 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla en un mitin en el Aeropuerto Municipal de Gastonia, en Gastonia, Carolina del Norte, el 16 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer este miércoles un pago de 5.000 dólares para cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre, una propuesta que vinculó nuevamente a los ingresos obtenidos mediante los aranceles.

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