El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en el Despacho Oval a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, uno de sus mayores aliados en Latinoamérica, para un encuentro a puerta cerrada, sin acceso a la prensa y del que no trascendieron detalles.

La reunión figuraba en la agenda oficial de Trump para las 11:00 hora local (15:00 GMT), pero la Casa Blanca no ofreció información sobre el contenido del encuentro y fuentes del Gobierno salvadoreño se limitaron a señalar a EFE que se trató de “una reunión privada”.

Es la segunda vez que Trump recibe a Bukele en el Despacho Oval, después del encuentro que ambos mantuvieron en abril de 2025, cuando respaldaron ante la prensa la polémica decisión de Estados Unidos de deportar a El Salvador al migrante Kilmar Ábrego García, pese a que contaba con una orden judicial que impedía su expulsión.

La reunión de este jueves se produjo apenas tres días después de que Bukele anunciara su intención de optar a un tercer mandato consecutivo, una posibilidad abierta por la controvertida reforma constitucional aprobada el año pasado por la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, Nuevas Ideas.

La reforma eliminó el límite de dos mandatos consecutivos y permitió la reelección presidencial indefinida. Además, amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y suprimió la segunda vuelta electoral, cambios que, según la oposición y organizaciones civiles, favorecen la concentración de poder en manos del mandatario.

Bukele es uno de los presidentes con mayor índice de aprobación de América Latina en medio de su política de mano dura contra las pandillas, aunque esta ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos por las detenciones masivas y el encarcelamiento de personas sin antecedentes penales.

El Salvador se ha consolidado como uno de los principales aliados regionales de la Administración de Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 ha estrechado lazos con gobiernos conservadores de América Latina y ha respaldado públicamente candidaturas afines en países como Honduras y Colombia.

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Testigos protegidos acusaron el martes 21 de abril a 22 líderes históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13) de haber ordenado miles de crímenes, durante en el segundo día del juicio masivo contra miembros de esa pandilla en El Salvador, aseguró la Fiscalía. (AFP)

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