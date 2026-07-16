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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 14 de abril de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 14 de abril de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en el Despacho Oval a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, uno de sus mayores aliados en Latinoamérica, para un encuentro a puerta cerrada, sin acceso a la prensa y del que no trascendieron detalles.

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