Trump vuelve a ser protagonista en los tribunales: dos novedades en los juicios que lo tienen como víctima y acusado

Este lunes 8 fue particularmente atareado para los asesores legales de Donald Trump, debido a que dos de los procesos judiciales que lo involucran tuvieron importantes acontecimientos. Mientras que un tribunal federal de apelaciones rechazó el pedido del presidente de Estados Unidos de anular su sentencia por difamación a E. Jean Carroll, en Florida dio comienzo el juicio contra Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar al mandatario durante la campaña electoral del año pasado.

El caso Carroll

La escritora y periodista E. Jean Carroll presentó dos demandas contra Trump relacionadas a un ataque sexual de este último contra ella a mediados de los años 90.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En junio del 2019, durante el primer mandato del líder republicano, Carroll publicó una columna en la revista New York, en la que señalaba que Trump la había agredido sexualmente entre fines de 1995 e inicios de 1996 en una tienda por departamentos.

La periodista y escritora E. Jean Carroll demandó a Donald Trump por presunta violación. (AP).

Un portavoz oficial del gobierno señaló, en aquel entonces, que se trataba de “una historia completamente falsa y poco realista que aparece 25 años después para hacer quedar mal al presidente”.

El mismo Donald Trump inicialmente restó importancia a la acusación, señalando que se trataba de una mentira, que Carroll “no era su tipo” y que tampoco la conocía.

El gobernante estadounidense sugirió que podría tratarse de una conspiración del Partido Demócrata en su contra, instando a sus seguidores a informar sobre un posible acuerdo entre la escritora y sus rivales políticos. Los ataques contra la denunciante serían constantes desde ese momento.

Cinco meses más tarde de la publicación de su artículo, E. Jean Carroll presentó una demanda por difamación en la Corte Suprema de Nueva York, acusando a Trump de afectar su reputación y actividad profesional y de provocarle daño emocional.

Ya en el 2022, la escritora presenta una segunda demanda por agresión en el contexto de la entrada en vigor de la Ley de Supervivientes Adultos en Nueva York, que permitía denunciar violaciones y otro tipo de delitos sexuales después de su tiempo de prescripción. Durante ese periodo, se amplió la denuncia de difamación, pidiendo que Trump se retractara de sus recurrentes declaraciones contra Carroll en las redes sociales y otros espacios.

E. Jean Carroll saliendo del Tribunal Federal de Manhattan en la ciudad de Nueva York el 9 de mayo de 2023. (Foto de Ed JONES / AFP) / ED JONES

Finalmente, la justicia estadounidense determinó que Trump había abusado sexualmente de la denunciante y también la había difamado, habiendo usado actos públicos, plataformas de internet y otros medios para atacarla y desacreditarla.

El fallo de la denuncia por difamación se emitió en el 2023 y estableció una multa de 83,3 millones de dólares contra el mandatario.

Trump intentó anular dicha sentencia aduciendo que era excesiva y que era inválida porque la Corte Suprema de Estados Unidos había ampliado su inmunidad presidencial.

No obstante, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos desestimó estos argumentos, indicando que “no identificó ningún motivo que justifique reconsiderar la postura sobre la inmunidad presidencial” y que el tribunal inferior “no cometió ningún error en los fallos impugnados”, siendo las indemnizaciones “justas y razonables”.

La demanda por abuso sexual también establecía sanciones monetarias, que Trump ha buscado dejar sin efecto. En diciembre del año pasado un juzgado impuso una sanción de 5 millones de dólares al presidente de Estadios Unidos por este último caso. Los abogados de Trump indicaron a inicios de setiembre que solicitarán a la Corte Suprema desestimar el fallo por violación.

Intento de asesinato

También este lunes 8 comenzó la selección del jurado que estará a cargo del juicio contra Ryan Routh, hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en un campo de golf dos meses antes de las elecciones de Estados Unidos.

El incidente que terminó con la detención de Routh tuvo lugar el 15 de setiembre del 2024, cuando un agente del servicio secreto lo halló escondido con un rifle entre la vegetación del Trump International Golf Club de West Palm Beach (Florida). El detenido se encontraba presuntamente apuntando al campo de golf en el que se encontraba el por entonces candidato presidencial republicano.

Los reportes indican que el agente que detectó al sospechoso disparó por lo menos cuatro veces contra este, pero Routh finalmente huyó sin disparar su arma y fue capturado poco después.

En esta imagen publicada el 16 de septiembre de 2024 por la Oficina del Sheriff del condado de Martin, se muestra a Ryan Wesley Routh después de su arresto en el condado de Martin, Florida. (AFP). / HANDOUT

Ryan Routh enfrenta cinco cargos que incluyen el intento de asesinato de un candidato presidencial, posesión de armas de fuego para cometer delitos violentos y la agresión a un agente federal. Tras su detención se declaró no culpable de esas imputaciones.

DATO La jueza a cargo del caso es Aileen M. Cannon, quien llegó al cargo en el 2020 con la venia de Trump. La magistrada desestimó la acusación contra Trump por el mal manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago.

El responsable del presunto intento de magnicidio ha pedido desde julio defenderse a sí mismo y ha tenido llamativas y extravagantes declaraciones al pedir resolver el proceso judicial con una pelea y un partido de golf contra Trump, a quien llama “cerdo racista”.

“Si él gana, me puede ejecutar. Si yo gano, me quedo con su trabajo”, mencionó durante la semana pasada. Entre otros pedidos insólitos a la jueza de Florida a cargo de su caso se encontraba que le faciliten un grupo de “estríperes femeninas”.

Desde su captura, el hombre de 59 años ya había demostrado tener un perfil bastante peculiar, pues se descubrió una participación suya en una manifestación en Kiev, la capital de Ucrania, a favor del país intervenido militarmente por Rusia.

Routh viajó a Ucrania para intentar enrolarse en su ejército sin éxito, por lo que se dedicó a buscar reclutar extranjeros para la causa de ese país, llegando incluso a ser entrevistado por varios medios internacionales.

Ryan Wesley Routh, acusado de un atentado contra el presidente electo Donald Trump, en una manifestación en Kiev, Ucrania, el 30 de abril del 2022. (Foto de Efrem Lukatsky / AP)

Por aquel entonces, quienes lo conocieron en Ucrania daban cuenta del comportamiento errático de Routh. Chelsea Walsh, una enfermera voluntaria que lo conoció en territorio ucraniano, contó a The Wall Street Journal que Ryan Routh “era una bomba de tiempo”, apuntando que se había fanatizado en su defensa de Ucrania y que tampoco tenía una visión favorable de Donald Trump.