Wilder Acevedo es colombiano y vive desde hace varios años en Estados Unidos, a donde llegó con la esperanza de forjar un mejor futuro. Días atrás, compartió en sus redes sociales un momento que había esperado por mucho tiempo: la llegada de la notificación oficial sobre su solicitud de residencia permanente en el país norteamericano.

De la esperanza a la desazón: así reaccionó el migrante al rechazo de su green card

“Me llegó la respuesta de migración de si me autorizaban y me daban la residencia permanente o no”, contó Acevedo en un video que subió a su cuenta de TikTok. En las imágenes, que captó dentro de su auto, se lo ve con los papeles en la mano y un semblante serio. “Adivinen”, propuso a sus seguidores.

Tras una pausa que duró apenas un instante, el colombiano reveló la respuesta: “Me la negaron. Me acaban de negar la residencia permanente en Estados Unidos”, expresó.

La noticia lo golpeó. Se quedó en silencio, con la cabeza gacha y solo atinó a decir: “Nada. No puedo negar que estoy triste, pero toca seguir adelante, ¿no?”.

Cuál era su estatus migratorio antes de que rechazaran su green card

En su relato, Acevedo detalló que había ingresado al país con visa de turista y que realizó el proceso de solicitud de la residencia permanente con un trámite migratorio. “O sea, no llevo ni un día de ilegal aquí”, afirmó. También mencionó que contaba con los documentos requeridos para trabajar en el país. “Tengo mi seguro social, mi permiso de trabajo”, indicó.

Ahora, consideró, el rechazo a su solicitud de residencia podría afectar directamente su situación laboral y su permanencia en Estados Unidos. “Imagino que es cuestión de tiempo, de días, meses, no sé cuánto, para que me cancelen el permiso de trabajo y el seguro social”, evaluó el migrante.

En este sentido, se mostró preparado para recibir una nueva notificación, en la que le indiquen cuándo deberá dejar Estados Unidos, aunque aún no había resuelto qué iba a hacer al respecto.

¿Apelar el rechazo, quedarse o volver a Colombia?

Ante la posibilidad de que se le imponga un plazo para salir del país, Acevedo reflexionó sobre las opciones que le depara el futuro. “Si después de que ellos me digan el día hasta el cual yo puedo estar legalmente en este país, yo decido quedarme, de ahí en adelante ilegal, entonces me puedo estar exponiendo a que me deporten”, explicó.

¿Están deportando colombianos con las redadas masivas en Estados Unidos?

La semana pasada, se vivió una escalada de tensión entre la administración de Donald Trump y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, luego de que el país latinoamericano se negara a recibir a los ciudadanos colombianos deportados. La situación, que derivó en la suspensión de las actividades de la Embajada de EE.UU. en Bogotá y la cancelación de las citas para visas, se solucionó el domingo. De este modo, Colombia ya recibió el tercer avión con ciudadanos deportados.

Al concluir su video, Acevedo dejó abierta la posibilidad de presentar una apelación o iniciar un nuevo proceso migratorio para poder quedarse en Estados Unidos. “Vamos a ver qué hacemos”, cerró.