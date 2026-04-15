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Combo de fotografías de archivo que muestran al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al presidente de China, Xi Jinping, el presidente estadounidense, Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: EFE/ ARCHIVO
Combo de fotografías de archivo que muestran al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al presidente de China, Xi Jinping, el presidente estadounidense, Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: EFE/ ARCHIVO
/ EFE
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump; su homólogo chino, Xi Jinping; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el papa León XIV y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, forman parte de la lista de las 100 personas más influyentes de 2026 de la revista Time en la categoría de Líderes por “su influencia para marcar la agenda global contemporánea”.

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