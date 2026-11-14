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El mandatario chino, Xi Jinping; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Andres MARTINEZ CASARES / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Vyacheslav PROKOFYEV / AFP)
El mandatario chino, Xi Jinping; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Andres MARTINEZ CASARES / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Vyacheslav PROKOFYEV / AFP)
Por Agencia AFP

La Casa Blanca confirmó la celebración de una cumbre inédita entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin el próximo jueves en China, en la que abordarán la guerra en Oriente Medio pero dejarán fuera el conflicto en Ucrania.

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