La Casa Blanca confirmó la celebración de una cumbre inédita entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin el próximo jueves en China, en la que abordarán la guerra en Oriente Medio pero dejarán fuera el conflicto en Ucrania.

El encuentro entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, del que se venía especulando desde hace semanas, se llevará a cabo finalmente al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en el sur chino.

El evento marcará un nuevo paso en el regreso a la escena internacional de Putin, aislado por Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022, poco más de un año después de su reunión con Trump en Alaska.

A los líderes de estas tres potencias nucleares no les faltarán temas sobre la mesa durante una cumbre que promete dejar una foto histórica, aunque los expertos ven poco probable que arroje resultados concretos.

“El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa”, declaró el viernes por la noche a la prensa Olivia Wales, una portavoz de la Casa Blanca.

Ni Beijing ni Moscú han confirmado por el momento el encuentro, y en las últimas semanas se han limitado a mencionar conversaciones al respecto.

“Creo que el presidente sí tiene intención de hablar sobre Irán en la reunión trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin”, añadió un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.

Pero Washington tiene “otra vía” de negociaciones con Kiev y Moscú, añadió.

“China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania”, agregó, en referencia a las conversaciones que enviados estadounidenses han mantenido en los últimos días con Putin y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Por favor, nada de sorpresas”

Esta declaración demuestra la voluntad de mantener la cuestión ucraniana en el marco de las conversaciones con Kiev y Moscú que se reanudaron esta semana y en las que los europeos esperan participar.

Tras las negociaciones ruso-ucranianas celebradas en Abu Dabi bajo mediación estadounidense, Washington aseguró contar con el visto bueno de Moscú para sumar a los europeos a la mesa.

Reunidos el viernes en una cumbre en Dublín, los líderes europeos acordaron acudir representados por cinco países (Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia) y por delegados de la Unión Europea.

“Por primera vez, en las próximas semanas habrá conversaciones de paz concretas en las que los europeos estarán representados”, celebró el canciller alemán, Friedrich Merz, quien lanzó una advertencia a Estados Unidos antes del viaje de Trump a Shenzhen: “Por favor, nada de sorpresas”.

The Wall Street Journal reveló a mediados de octubre la idea de esta cumbre trilateral. Según el diario, fue el propio Putin quien, en pleno acercamiento con Trump, propuso el encuentro a sus homólogos para negociar el fin del conflicto en Ucrania, sin la presencia de Kiev ni de los europeos.

Esa posibilidad despertó el temor a que Washington, Beijing y Moscú cedieran a la tentación de repartirse el mundo en una nueva Yalta, en alusión a la histórica conferencia de febrero de 1945 entre el estadounidense Franklin D. Roosevelt, el británico Winston Churchill y el soviético Iósif Stalin.

Tampoco está previsto que Trump se reúna a solas con Putin, a diferencia de Xi, con quien almorzará el jueves.

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Será su cuarto cara a cara desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, en un encuentro que previsiblemente tendrá a la inteligencia artificial como eje central.

“La situación de Nvidia no debería tener incidencia en el viaje”, aseguró otro funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

El control a las exportaciones de microchips está en el centro del escándalo que forzó la renuncia de Jensen Huang al frente del gigante de los semiconductores, tras salir a la luz su relación extramatrimonial con una mujer acusada de ser una espía china.

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