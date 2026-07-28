El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una rueda de prensa, el 29 de septiembre de 2025, en Washington. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo/Pool
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una rueda de prensa, el 29 de septiembre de 2025, en Washington. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo/Pool
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su primera reunión desde el inicio, hace cinco meses, de la guerra contra Irán.

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