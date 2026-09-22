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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta a cargo de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Albert Pena / Ronald Peña R / EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta a cargo de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Albert Pena / Ronald Peña R / EFE)
/ ALBERT PENA/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron este martes por primera vez en Nueva York, en un encuentro que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, confirmó la Casa Blanca.

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