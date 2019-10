El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió a través de Twitter una foto del perro “héroe” que participó en el operativo militar en Siria que acabó con la vida del líder de Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Baghdadi. Sin embargo, la imagen estaba falsificada, según consignó el diario “The New York Times”.

La foto compartida por el mandatario muestra al perro en una ceremonia, en la que se le coloca una medalla de honor alrededor del cuello. “Héroe americano”, escribió Trump al publicar la imagen.

►EE.UU. publica primeros videos del ataque contra el líder del Estado Islámico Abu Bakr al Baghdadi

►Así es una prisión con miles de yihadistas del Estado Islámico recluidos | FOTOS

►48 horas para planear el operativo: todo lo que se sabe de la muerte de Abu Bakr al Baghdadi, jefe del Estado Islámico

Según “The New York Times”, la foto parece ser una versión adulterada de una foto del 2017 de Associated Press en la que Trump le entregaba una medalla de honor a James C. McCloughan, un médico retirado del Ejército al que se le atribuye haber salvado la vida de 10 hombres durante la guerra en Vietnam.

Trump le entregó una medalla de honor a James C. McCloughan en el 2017. (Foto: Alex Brandon/Associated Press)

Trump ya se había mostrado sumamente conmovido por la labor del perro dentro del operativo militar que acabó con la vida del jefe del Estado Islámico. El presidente elogió el papel de Newsweek, nombre que trascendió del animal, como “nuestro” K-9 ".

“Un perro hermoso, un perro talentoso, resultó herido y traído de vuelta”, dijo Trump.

EL OPERATIVO

El Pentágono publicó este miércoles las primeras imágenes de la operación militar estadounidense que acabó con la vida del líder del Estado Islámico y desveló que lanzó sus restos al mar dentro del periodo de 24 horas que siguió a su muerte.

“Los restos de Al Baghdadi fueron ‘enterrados’ en el mar de acuerdo con la ley de conflictos armados dentro de las 24 horas que siguieron a su muerte”, dijo en una rueda de prensa en el Pentágono el general Kenneth F. McKenzie Jr., que lidera el Mando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM).

McKenzie Jr. exhibió fotos y videos en blanco y negro que mostraban la granja rodeada por un muro en la que se escondía Al Baghdadi, un edificio situado en la localidad siria de Barisha, situada a apenas seis kilómetros de la frontera turca, en la provincia de Idlib.

“Las fuerzas de asalto rodearon estas instalaciones y les pedimos a los que estaban dentro que repetidamente salieran pacíficamente”, aseguró McKenzie Jr., quien indicó que todos los que salieron del edificio fueron detenidos y registrados para ver si tenían armas y, posteriormente, fueron liberados.

Entre los integrantes del grupo que salió al exterior había once menores, explicó el general mientras mostraba los videos.

Asimismo, McKenzie Jr. dijo que, durante la redada, murieron seis miembros del EI (cuatro mujeres, Al Baghdadi y otro hombre), que estaban dentro del edificio y que suponían una “amenaza” para los militares estadounidenses, y que no obedecieron a las fuerzas especiales que les gritaron en árabe que se rindieran.

Ya dentro del edificio, los militares estadounidenses descubrieron que Al Baghdadi se estaba escondiendo dentro de un túnel.

“Cuando la captura de las fuerzas especiales estadounidenses era inminente, Al Baghdadi detonó una bomba, matándose a sí mismo y a dos niños pequeños que le acompañaban”, indicó.

En un principio, EE.UU. dijo que el terrorista estaba acompañado por tres menores; pero, tras varias investigaciones, ahora afirman que en realidad había dos niños.

Después de que Al Baghdadi se suicidara, las fuerzas de EE.UU. recogieron su ADN para comprobar que efectivamente se trataba del líder del EI, el terrorista más buscado desde la muerte del jefe de la red Al Qaeda, Osama bin Laden, en una operación estadounidense en el 2011.

Fuente: Con información de EFE y “La Nación”, Argentina / GDA