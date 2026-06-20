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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre del G7, el 17 de junio de 2026. (Palazzo Chigi / EFE)
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre del G7, el 17 de junio de 2026. (Palazzo Chigi / EFE)
/ Palazzo Chigi
Por Agencia EFE

Los últimos cruces de declaraciones entre Donald Trump y Giorgia Meloni confirmaron que las relaciones entre Estados Unidos e Italia se enfriaron completamente sólo dos años después de que la primera ministra italiana intentó presentarse como la líder europea más cercana al presidente estadounidense y una de las pocas aliadas con las que él podía contar realmente.

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