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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca el 8 de noviembre de 2026, tras pasar el fin de semana en Palm Beach, Florida. (EFE/EPA/BONNIE CASH).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca el 8 de noviembre de 2026, tras pasar el fin de semana en Palm Beach, Florida. (EFE/EPA/BONNIE CASH).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una paradoja política tras la derrota republicana en las elecciones de medio término: mientras admite que su ofensiva contra los inmigrantes pudo haber sido demasiado dura y perjudicado a su partido en las urnas, decide promover a Stephen Miller, uno de los principales ideólogos de las deportaciones masivas, a jefe de Gabinete de la Casa Blanca. Este nombramiento plantea interrogantes sobre el rumbo que seguirá la política migratoria estadounidense durante la segunda mitad del mandato del republicano, en momentos en que su partido deberá afrontar un nuevo desafío electoral en noviembre del 2028, cuando sean las presidenciales.

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