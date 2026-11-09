El domingo, el programa 60 Minutes de CBS publicó una entrevista a Trump. Durante la conversación, el periodista Ross Douthat le preguntó: “¿Cree que la inmigración le perjudicó en las elecciones de medio término? ¿Cree que la ofensiva contra los inmigrantes le perjudicó“.

Trump respondió: “Creo que ayudó y perjudicó al mismo tiempo. Creo que obtuve una nota A+ por cerrar la frontera. Recibo muy buenas calificaciones por sacar a los malos. Pero me perjudica que también hayamos detenido a personas que tenían buenos empleos y cuya única infracción, o violación de la ley, fue haber ingresado ilegalmente al país”.

“Hay una gran parte del país que piensa que deberían ser expulsados. Y hay otra gran parte que piensa que deberían poder quedarse si son buenas personas que trabajan en una empresa de jardinería, en un hotel o en algún otro lugar, y que en algunos casos pagan impuestos”, siguió el presidente.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump responde a una pregunta de la prensa durante la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 5 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO). / JIM LO SCALZO / POOL

Luego, el periodista insistió: “¿Entonces cree que su política de deportaciones fue demasiado lejos?“.

“Demasiado dura”, respondió Trump. “Es decir, creo que pudo haber sido demasiado dura, sí”, continuó.

En otro momento, Douthat le preguntó qué acuerdo estaría dispuesto a negociar con los demócratas.

Trump respondió: “Me encantaría hacer algo en materia migratoria”.

Explicó que estaría dispuesto a negociar para que personas que llevan entre 10 y 15 años en Estados Unidos pudieran regularizar su situación, especialmente si trabajan y no tienen antecedentes por delitos graves.

CBS recordó que una de sus encuestas reveló que el 58% de los votantes consideraba que las acciones del Gobierno de Trump en materia migratoria habían ido demasiado lejos.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller (izquierda), observa mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla el 6 de agosto de 2026. (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP). / ALEX WONG

El viernes, Trump había nombrado a Stephen Miller, uno de sus colaboradores más estrechos, como jefe de Gabinete en reemplazo de Susie Wiles.

Miller, de 41 años, es considerado el arquitecto de la política migratoria de Trump y hasta ahora era el subjefe de Gabinete. También era asesor de Seguridad Nacional.

La influencia de Miller comenzó durante la campaña presidencial del 2016, cuando se incorporó al equipo de Trump como asesor y redactor de discursos. Ya en la Casa Blanca, durante el primer mandato del magnate (2017-2021), fue uno de los impulsores del veto migratorio a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y un firme defensor de la política de “tolerancia cero” en la frontera con México, que derivó en la separación de miles de niños de sus padres inmigrantes. También promovió restricciones a la admisión de refugiados y a distintas vías de inmigración legal.

Tras la derrota de Trump en el 2020, Miller fundó America First Legal, una organización conservadora desde la que continuó impulsando su agenda política.

Con el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero del 2025, Miller se convirtió en una figura central de la ofensiva de deportaciones masivas.

Entre sus iniciativas estuvo presionar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para alcanzar una meta de 3.000 detenciones diarias y ampliar las operaciones contra inmigrantes indocumentados, incluso aquellos sin antecedentes penales. También defendió el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la expulsión de presuntos integrantes de bandas criminales venezolanas.

Trump no reducirá las acciones migratorias

Stephen Miller (izquierda) camina por el jardín sur al salir de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).

Para el periodista Jesús García, editor de política, inmigración y asuntos nacionales en La Opinión, el nombramiento de Miller responde a dos razones. La primera es preparar al movimiento político de Trump y al Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 2028, así como asegurar que el grupo del mandatario mantenga el control de la organización.

En ese contexto, explica que Susie Wiles pasaría a concentrarse más en la estrategia electoral, mientras que Miller asumirá un papel de mayor influencia en la conducción general de la Administración.

“Él ya era subjefe de Gabinete, y ahora tendrá mucho más influencia sobre este, lo cual podría endurecer algunas de las políticas que Trump ha impulsado y que Miller ha ayudado a diseñar, incluyendo la estrategia migratoria”, manifiesta.

García no considera que haya una reducción de las acciones migratorias, sino más bien una reorientación de la manera en la que se ejecutan para continuar con la detención de inmigrantes indocumentados.

“Podrían disminuir los operativos masivos y muy llamativos como los realizados en Chicago, Los Ángeles y Minneapolis, para dar paso a intervenciones más específicas y menos mediáticas, como las que se han visto en Nueva York, que son en la sombra. Este tipo de operaciones permite mantener el número de detenciones de inmigrantes indocumentados sin generar el mismo nivel de exposición pública”, explica a El Comercio.

A ello se suma el endurecimiento de los procedimientos migratorios legales, con mayores controles para quienes solicitan visas de trabajo, la residencia permanente e incluso la ciudadanía estadounidense.

“La gente que incluso aplica para la ciudadanía tiene una revisión adicional de lo que se tenía antes. Esas políticas se van a mantener”, remarca.

“Entonces, más que haber una reducción, hay una reorientación en la forma en la que aplica Trump la política migratoria”, insiste.

El periodista sostiene que Trump también tiene que responder a su base electoral más fiel, que respalda el endurecimiento de las políticas migratorias y que fue determinante para mantener posiciones republicanas en estados como Florida.

Precisa que aunque la ofensiva contra los inmigrantes pudo haberle restado votos al partido, el mandatario no puede desentenderse de una de sus principales promesas de campaña ni del movimiento MAGA (Make America Great Again), que constituye el núcleo de su respaldo político.

La contradicción de Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros agentes federales retiran a una mujer de su vehículo en Minneapolis, Minnesota. (Foto de Octavio JONES / AFP). / OCTAVIO JONES

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian considera que Trump ha comenzado a reconocer el costo electoral de su ofensiva contra los inmigrantes. Indica que resulta evidente que la política de deportaciones pudo haber alejado a una parte importante del electorado. “Se dan cuenta de que han perdido gran parte de los votos. Creo que esa es una conclusión lógica”, sostiene.

Sin embargo, para Belaunde la designación de Miller genera dudas sobre la posibilidad de que el mandatario realmente esté dispuesto a moderar su estrategia. “El problema es que, al mismo tiempo, han nombrado al arquitecto de esas políticas”, advierte.

El analista describe a Miller como un ideólogo con posiciones radicales en materia migratoria y una visión centrada en la defensa de la civilización occidental. “Aparece como un ideólogo fanático, con una especie de obsesión ideológica. Para él, esa obsesión está primero y después vienen otro tipo de consideraciones”, afirma. También señala que diversos sectores lo han acusado de promover posiciones vinculadas al supremacismo blanco, una caracterización que atribuye a sus críticos.

En ese contexto, Belaunde considera difícil anticipar cuál será el rumbo de la política migratoria estadounidense, debido a los frecuentes cambios de discurso de Trump.

“Con Donald Trump nunca se sabe: un día puede decir una cosa y al día siguiente otra. Habrá que ver si efectivamente moderan esas políticas y, si eso ocurre, qué va a hacer Stephen Miller”, señala.

El analista no descarta que el mandatario utilice una eventual flexibilización de las medidas contra determinados inmigrantes como instrumento de negociación con los demócratas. Trump no tendría que abandonar por completo su política de deportaciones, sino que podría ofrecer concesiones limitadas a cambio de obtener respaldo para otras iniciativas, remarca.