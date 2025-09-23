Trump y Lula en la ONU: zarpazos, “excelente química” y la promesa de una reunión

Se mostraron los dientes pero se fueron con la promesa de una reunión: en plena crisis entre Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Lula da Silva expusieron sus divergencias este martes en la ONU, pero se encontrarán la semana próxima tras sentir una “excelente química”, según el estadounidense.

El presidente brasileño abrió este martes la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso contra la “injerencia en asuntos internos” de su país, en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos por sus presiones a Brasil en favor del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Sin nombrar a Trump, a quien otras veces ha llamado “emperador”, el izquierdista Lula criticó a nostálgicos de “antiguas hegemonías” y denunció las “medidas unilaterales y arbitrarias” contra las instituciones y la economía de Brasil.

Washington impuso en agosto aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro, aliado de Trump y sentenciado este mes a 27 años de cárcel por intentar aferrarse al poder tras perder la elección en 2022.

La Casa Blanca sancionó a funcionarios brasileños y sus familias como represalia por el juicio al líder de extrema derecha.

Trump habló en Nueva York inmediatamente después que Lula. Golpeó de entrada y después tendió una mano.

Dijo que Brasil enfrenta “importantes aranceles” por acudir a la “censura, represión, corrupción judicial y persecución a disidentes políticos en Estados Unidos”.

Pero no mencionó a Bolsonaro ni su condena. En cambio, dedicó unas sorprendentes palabras a Lula, un hombre de su misma edad -79 años- que gobierna por tercera vez la primera economía sudamericana.

“Estaba entrando y el líder de Brasil estaba saliendo: lo vi, me vio y nos abrazamos”, contó Trump sobre un encuentro de “unos 39 segundos” entre discurso y discurso, en el que percibió una “química excelente”.

“Le caí bien, me cayó bien”

Cuando el líder republicano comenzó a hablar de Brasil, las cámaras enfocaron a Lula, al parecer sorprendido ante el aviso de sus asesores de que era momento de prestar atención.

Con una sonrisa, Trump se explayó sobre su par brasileño: “Pareció un hombre muy agradable. Le caí bien, él me cayó bien, y yo sólo hago negocios con personas que me caen bien”.

Dijo que, en ese encuentro fugaz, ambos acordaron reunirse la semana próxima, sin dar más detalles.

Por ahora el gobierno brasileño no confirmó la reunión, aunque Lula siempre se mostró dispuesto.

“Queremos negociar (...) y no hay nadie para conversar” al otro lado del teléfono, se había quejado en agosto.

De confirmarse, sería el primer encuentro formal entre ambos líderes.

Además de aranceles de 50% a varios productos brasileños, Estados Unidos impuso sanciones consulares y financieras a jueces de la corte suprema que condenaron a Bolsonaro y a otros funcionarios.

En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, el expresidente brasileño (2019-2022) espera que la corte resuelva eventuales recursos de su defensa para que la sentencia se haga efectiva.

La izquierda brasileña se movilizó el domingo en varias ciudades del país contra un proyecto bolsonarista de amnistía legislativa para su líder y otras personas condenadas por golpismo.

Brasil celebrará elecciones presidenciales el año próximo, en las que Lula probablemente aspirará a un cuarto mandato.

Con Bolsonaro inhabilitado para elecciones, la derecha aún no definió candidato.

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente e imputado el lunes por alentar las presiones de Washington sobre la justicia brasileña, ha dicho que Estados Unidos podría no reconocer los resultados de 2026 por el proceso a su padre.

Radicado en Estados Unidos, el hijo de Bolsonaro dijo este martes en X que, “lejos de causar espanto”, el gesto de Trump a Lula en la ONU “reafirma una vez más su genialidad como negociador”.

VIDEO RECOMENDADO