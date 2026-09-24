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La primera dama de China, Peng Liyuan; el presidente chino, Xi Jinping; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la primera dama, Melania Trump, en la Casa Blanca en Washington, el 24 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
La primera dama de China, Peng Liyuan; el presidente chino, Xi Jinping; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la primera dama, Melania Trump, en la Casa Blanca en Washington, el 24 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, recibieron este jueves en la Casa Blanca al presidente chino, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, con motivo de una cena de Estado en su honor.

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