El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, recibieron este jueves en la Casa Blanca al presidente chino, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, con motivo de una cena de Estado en su honor.

La cena se celebra después de la reunión a puerta cerrada que ambos mandatarios mantuvieron por la mañana en el Despacho Oval para abordar las tensiones entre las dos mayores potencias del mundo, incluidos los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y la inteligencia artificial.

A la llegada del mandatario chino, decenas de manifestantes se concentraron frente a la Casa Blanca con pancartas y consignas como “Xi Jinping, no eres bienvenido” y “Libertad para el Tíbet”.

Xi y su esposa llegaron a bordo de una limusina presidencial china Hongqi N701y el mandatario vestía una chaqueta formal de color gris oscuro, de estilo Mao, mientras que Peng Liyuan lucía un vestido rojo burdeos que combinaba elementos de la tradición china con líneas sencillas, un estilo que ha elegido en otras apariciones oficiales en el extranjero.

El menú, que fusiona las tradiciones culinarias de ambas naciones, consta de un primer plato de verduras, una lubina con costra de sésamo y berenjena asada con salsa verde y un postre de cremoso de vainilla y helado de miel de las colmenas de la Casa Blanca.

Entre los invitados a la cena, que se celebra en el Salón Este de la Casa Blanca, hay varios líderes empresariales estadoundienses, como el de Amazon, Jeff Bezos; el de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el de Apple, Tim Cook; el de Nvidia, Jensen Huang; el de OpenAI, Sam Altman.

A diferencia del viaje que llevó a cabo Trump en mayo a Beijing, Xi no viajó a Washington acompañado de una delegación de empresarios.

La cena comenzará con un brindis de Schramsberg Blanc De Noir, un vino espumoso californiano de la misma bodega a la que pertenecía el vino con el que el presidente Richard Nixon y el primer ministro Zhou Enlai brindaron en 1972 en el primer viaje de un líder estadounidense a China.

Aunque Trump es abstemio, el presidente estadounidense dio un sorbo a una copa como gesto de cortesía durante el banquete que Xi ofreció el pasado mayo con motivo de su visita a Beijing.

Está previsto que en la cena de gala se ofrezcan varias actuaciones, entre las que destaca la del tenor Christopher Macchio, uno de los cantantes favoritos de Trump quien ya actuó en su investidura presidencial en enero de 2025.

También habrá presentaciones de músicos militares del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y del Ejército de los Estados Unidos.

La de Xi es la primera visita de Estado que lleva a cabo a la Casa Blanca desde 2015, cuando se reunió ahí con el entonces presidente Barack Obama.

Se trata del segundo cara a cara entre Trump y Xi en lo que va del año, tras el viaje que el republicano hizo el pasado mayo a Beijing.

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El presidente chino, Xi Jinping, propuso este jueves 24 de septiembre a su anfitrión estadounidense, Donald Trump, desarrollar la inteligencia artificial bajo control humano, tras ser recibido con todos los honores en la Casa Blanca. (AFP)

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