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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump posan tras repartir caramelos a los niños durante una fiesta de Halloween en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 29 de octubre de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump posan tras repartir caramelos a los niños durante una fiesta de Halloween en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 29 de octubre de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, festejaron Halloween este jueves con la tradicional entrega de dulces a niños de todas las edades, que lucieron sus disfraces en una Casa Blanca decorada con decenas de calabazas para la ocasión.

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