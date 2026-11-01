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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el Ocean Center de Daytona Beach, Florida, el 30 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el Ocean Center de Daytona Beach, Florida, el 30 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

Los republicanos se movilizaron este domingo para evitar una derrota contundente en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas buscan hacerse con el control del Congreso e imponer, por primera vez en los últimos años, un contrapeso político a Donald Trump.

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