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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso en el primer día de la Convención Nacional Republicana para las elecciones de mitad de mandato en el American Airlines Center de Dallas, Texas. (EFE/EPA/JEFF MCWHORTER).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso en el primer día de la Convención Nacional Republicana para las elecciones de mitad de mandato en el American Airlines Center de Dallas, Texas. (EFE/EPA/JEFF MCWHORTER).
/ JEFF MCWHORTER
Por Agencia EFE

A poco menos de dos meses de que las elecciones de medio término (‘midterm’, en inglés), en las que el Partido Republicano se arriesga a perder el control del Congreso, el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó una idea a sus votantes: cuando vayan a marcar la papeleta electoral y elegir a su representante en el legislativo, imaginen que están votando por él.

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