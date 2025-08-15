Trump y Putin comienzan su reunión acompañados de sus delegaciones a puerta cerrada

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, comenzaron este viernes su reunión a puerta cerrada bajo el lema “Persiguiendo la Paz” y acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes.

Trump estuvo acompañado en esta primera toma de contacto por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que Putin llegó junto con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema ‘Persiguiendo la Paz’ en una de los salas de la base aérea de Elmendorf-Richardson, para posteriormente pasar a hablar a puerta cerrada.

La reunión comenzó sobre las 11.30 de la mañana hora de Alaska (19.30 GMT), estado del ártico estadounidense que por primera vez visita un presidente ruso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano y saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la pista de aterrizaje tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Las conversaciones se centrarán en conseguir un posible alto el fuego en Ucrania, que Rusia invadió a gran escala en febrero de 2022, mientras que la contraparte rusa podría intentar conseguir concesiones territoriales en el este ucraniano.

Trump espera tratar también temas de defensa, así como posibles vías de cooperación económica y comercial, especialmente ante la crisis que enfrenta la economía rusa por el alto coste de mantener la guerra.