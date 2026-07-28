Volodomir Zelensky en conversaciones con Donald Trump, de quien dijo que recibió apoyo para obtener misiles Patriot. (Foto: EFE)
Volodomir Zelensky en conversaciones con Donald Trump, de quien dijo que recibió apoyo para obtener misiles Patriot. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dialogaron este martes, durante una reunión en la Casa Blanca, sobre la autorización de Washington para que Kiev fabrique por su cuenta sistemas de misiles estadounidenses Patriot para defenderse de ataques rusos.

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