El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Agencia EFE
Donald Trump y Volodymyr Zelensky llamarán a dirigentes europeos tras reunión en Florida
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conversarán por teléfono con dirigentes europeos después de una reunión bilateral este domingo para poner fin a la guerra con Rusia, informó el portavoz del mandatario ucraniano.

Después de la reunión de los dos líderes en Florida, está prevista “una llamada entre el presidente de Ucrania, V. Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, D. Trump, con líderes europeos”, dijo el portavoz Sergii Nikiforov a periodistas.

La lista final de participantes (en la conversación) aún está siendo elaborada”, añadió.

Información en desarrollo...

