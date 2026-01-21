Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reunirán el jueves en Davos, según la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunirán este jueves durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) para abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania.

Así lo confirmaron fuentes de la Casa Blanca, pese a que Trump afirmó este miércoles, durante su intervención en Davos, que el encuentro con Zelensky tendría lugar hoy.

Según el Gobierno estadounidense, Trump encabezará el jueves el acto de firma para la constitución de la Junta de la Paz, un nuevo organismo internacional impulsado por el mandatario republicano con el objetivo de poner fin a conflictos armados, y posteriormente mantendrá la reunión con Zelensky.

Tras el encuentro, el presidente estadounidense concederá entrevistas a las cadenas CNBC y Fox News, antes de regresar a Washington.

Trump llegó este miércoles a Davos y, durante su intervención ante el Foro Económico, declaró que las conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania “se encuentran en un punto decisivo” y que si los líderes de ambos países no logran el acuerdo, serían “estúpidos”.

“Creo que (Volodymyr Zelensky y Vladímir Putin) han llegado a un punto en el que pueden unirse y llegar a un acuerdo y, si no lo hacen, son estúpidos”, dijo Trump.

En su discurso, Trump también dijo que tenía previsto verse este miércoles con Zelensky, quien el martes afirmó que solo viajaría a Davos si las conversaciones servían para lograr resultados concretos sobre Ucrania.

Paralelamente, el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, tiene previsto reunirse el jueves en Moscú con Putin para reconducir las negociaciones de paz en Ucrania.

Witkoff, que se encuentra en Davos, viajará en compañía de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, que ya le acompañó en su última reunión en el Kremlin.

