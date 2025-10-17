Trump confirma que se reunirá con presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente de China, Xi Jinping, al final de una conferencia de prensa en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 9 de noviembre de 2017. (Foto de Fred DUFOUR / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se reunirá con su homólogo de China, Xi Jinping, durante una cumbre en Corea del Sur, según extractos de una entrevista con Fox News difundidos este viernes.

Nos vamos a reunir en un par de semanas (...) en Corea del Sur con el presidente Xi” en el marco de la cumbre de la APEC, dijo Trump al programa “Sunday Morning Futures” de Fox News.

MIRA AQUÍ: Trump anuncia encuentro con Putin en Budapest tras una llamada en la que hubo “grandes progresos”

Tenemos una reunión por separado”, agregó el mandatario, quien prevé llegar a Corea del Sur el 29 de octubre para una visita de dos días. La cumbre concluye el 1 de noviembre.

Información en desarrollo...

