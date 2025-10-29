Trump y Xi evitan responder preguntas sobre Taiwán y la compra de soja

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, evitaron este jueves responder a preguntas de la prensa sobre Taiwán y la compra de soja estadounidense por parte de Pekín, al iniciar su cumbre en Corea del Sur.

Trump y Xi se saludaron de forma cordial ante las cámaras de televisión al iniciar su reunión en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan, pero no respondieron a las preguntas lanzadas por los reporteros.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Concretamente, los medios preguntaron a Xi si planeaba autorizar la compra de soja estadounidense y a ambos líderes si pretendían discutir la cuestión de Taiwán durante la reunión privada.

China suspendió en mayo la compra de soja estadounidense, el principal producto agrícola exportado por el país norteamericano, en represalia por la guerra arancelaria impulsada por Trump, algo que molestó al republicano, que tiene un amplio apoyo electoral del mundo rural estadounidense.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se saludan al llegar para mantener conversaciones en la base aérea de Gimhae, situada junto al aeropuerto internacional de Gimhae, en Busan, el 30 de octubre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Sobre Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde y no descarta invadir, Trump dijo el miércoles que no pretendía abordar el asunto a no ser que Xi lo pusiera sobre la mesa.

El republicano ha adoptado una postura más ambigua que la de su antecesor, Joe Biden, quien prometió defender la isla en caso de un ataque chino, e incluso acusa a Taipéi de haber “robado” la industria estadounidense de microchips.