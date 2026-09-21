El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que Trump ofrecerá a Xi, una ceremonia de bienvenida y una cena de Estado en la Casa Blanca.

La visita de tres días de Xi comenzará el miércoles. El presidente chino llegará a la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, donde será recibido personalmente por Trump.

El presidente chino Xi Jinping asiste a una ceremonia de bienvenida con el presidente estadounidense Donald Trump en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/Maxim Shemetov

El jueves, día central, Trump y la primera dama, Melania Trump, recibirán en la Casa Blanca a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, para luego pasar a una reunión privada entre ambos mandatarios.

En la noche, los Trump agasajarán a Xi y a su delegación con una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca.

El viaje concluirá el viernes 25 con una visita conjunta de ambos líderes a los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que custodian la Constitución y la Declaración de Independencia, para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, detalló la agencia EFE.

En mayo de este año, Trump y Xi mantuvieron una reunión en Beijing donde el estadounidense fue recibido con altos honores.

Las razones detrás del acercamiento

El presidente de China Xi Jinping (derecha) y el presidente de Estados Unidos Donald Trump visitan el Templo del Cielo en Beijing el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

El cambio de tono de Trump frente a Xi responde, según Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a una necesidad política y económica del presidente estadounidense.

Después de una etapa de fuerte confrontación comercial, Trump parece apostar ahora por mantener una relación estable con China en un momento en que enfrenta otros frentes internacionales, resume.

Aquino considera que uno de los principales factores detrás del acercamiento es la situación generada por la guerra con Irán y sus efectos sobre los precios de la energía.

Según el analista, mientras persistan las dificultades en torno al estrecho de Ormuz y el impacto sobre el petróleo y la gasolina, Trump necesita reducir tensiones con Beijing. “Si no resuelve el problema del estrecho de Ormuz, Irán, el precio del petróleo y la gasolina seguirá subiendo, y eso está afectando a Estados Unidos”, señala.

Aquino también identifica un segundo factor: la necesidad de Trump de impulsar la economía estadounidense. Los aranceles y restricciones aplicados a China han reducido parte del comercio bilateral, pero no han eliminado la importancia de la relación económica.

“Trump quiere reactivar su economía, quiere que la economía crezca”, explica el especialista. Destaca que el mandatario estadounidense se ha mostrado dispuesto a que empresas chinas inviertan en Estados Unidos, incluso en sectores como la fabricación de automóviles.

Una reunión para mantener la tregua

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scotte Bessent, estrecha la mano de su homólogo chino, He Lifeng, con quien se reunió en Nueva York, amtes de la cita entre Trump y Xi. (@SecScottBessent, X).

¿Habrá algún resultado concreto de la cita? Aquino considera que el principal resultado de la reunión probablemente no será un gran acuerdo inmediato, sino mantener estable la relación bilateral mientras continúan las negociaciones entre ambos gobiernos.

El analista recuerda que los equipos económicos de Estados Unidos y China siguen negociando asuntos pendientes, entre ellos las tarifas, las compras chinas de productos estadounidenses y el suministro de tierras raras.

Considera que el encuentro debe entenderse también como parte de un proceso más amplio. Trump y Xi tendrán nuevas oportunidades de reunirse durante los próximos meses, por lo que ambos necesitan mantener abierto el canal de diálogo.

Aquino plantea que algunos acuerdos podrían quedar para más adelante y eventualmente convertirse en anuncios de mayor impacto político: mayores compras chinas de productos estadounidenses, inversiones de empresas chinas en Estados Unidos o compromisos relacionados con las tierras raras.

“No creo que se anuncien grandes cosas en esta reunión”, sostiene.

“Xi Jinping está en una posición muy fuerte”

El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping inspeccionan una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 20 de mayo de 2026. (EFE/EPA/Maxim Shemetov) / Maxim Shemetov / POOL

Para Aquino, el acercamiento también refleja una diferencia en la posición negociadora de ambos mandatarios. Manifiesta que Xi llega al encuentro con un margen de maniobra mayor que el que tenía China al inicio de la guerra comercial.

“China y Xi Jinping están, definitivamente, en una posición muy fuerte”, afirma.

El analista destaca que Beijing fue uno de los pocos países que respondió directamente a la política arancelaria de Trump, en lugar de limitarse a negociar concesiones con Washington.

A esto se suma, según Aquino, la capacidad de China para afrontar el impacto de la crisis energética. El país mantiene compras de petróleo ruso, cuenta con importantes reservas y dispone de otras fuentes de energía, además de una creciente flota de vehículos eléctricos.

“China no solo es fuerte por sí misma como país”, remarca Aquino. Beijing también ha conseguido construir una red de relaciones con países como Rusia e India y mantener vínculos con Irán y Corea del Norte, enfatiza.

Aquino sostiene que la fortaleza de Xi no depende únicamente del peso económico y político de China, sino también de la capacidad de Beijing para proyectarse como una alternativa frente a Washington en buena parte del mundo.

“Xi Jinping es la nueva voz del sur global”, afirma.

El analista considera que China intenta aprovechar el descontento de países afectados por los aranceles y las sanciones estadounidenses para ampliar su influencia y fortalecer sus relaciones comerciales y diplomáticas.

Por ello, la reunión con Trump no debe interpretarse únicamente como un encuentro bilateral, sino como parte de una disputa más amplia por influencia internacional.

Los temas que estarán sobre la mesa

Estos son los principales temas que giran en torno a la segunda reunión del año entre Trump y Xi: