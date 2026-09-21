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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su par de China Xi Jinping. (Fotos de Kent NISHIMURA y Peter KOVALEV / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su par de China Xi Jinping. (Fotos de Kent NISHIMURA y Peter KOVALEV / AFP).
/ KENT NISHIMURA PETER KOVALEV
Por Roger Zuzunaga Ruiz

De los aranceles y las amenazas comerciales a la alfombra roja. Donald Trump pasó de señalar a China como una de las principales amenazas para la economía de Estados Unidos a destacar su “muy buena relación” con el presidente Xi Jinping. El jueves, el mandatario estadounidense recibirá en la Casa Blanca al líder chino en un encuentro que pondrá a prueba ese inesperado acercamiento.

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