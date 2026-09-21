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De los aranceles y las amenazas comerciales a la alfombra roja. Donald Trump pasó de señalar a China como una de las principales amenazas para la economía de Estados Unidos a destacar su “muy buena relación” con el presidente Xi Jinping. El jueves, el mandatario estadounidense recibirá en la Casa Blanca al líder chino en un encuentro que pondrá a prueba ese inesperado acercamiento.
El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que Trump ofrecerá a Xi, una ceremonia de bienvenida y una cena de Estado en la Casa Blanca.
La visita de tres días de Xi comenzará el miércoles. El presidente chino llegará a la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, donde será recibido personalmente por Trump.
El jueves, día central, Trump y la primera dama, Melania Trump, recibirán en la Casa Blanca a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, para luego pasar a una reunión privada entre ambos mandatarios.
En la noche, los Trump agasajarán a Xi y a su delegación con una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca.
El viaje concluirá el viernes 25 con una visita conjunta de ambos líderes a los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que custodian la Constitución y la Declaración de Independencia, para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, detalló la agencia EFE.
En mayo de este año, Trump y Xi mantuvieron una reunión en Beijing donde el estadounidense fue recibido con altos honores.
Las razones detrás del acercamiento
El cambio de tono de Trump frente a Xi responde, según Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a una necesidad política y económica del presidente estadounidense.
Después de una etapa de fuerte confrontación comercial, Trump parece apostar ahora por mantener una relación estable con China en un momento en que enfrenta otros frentes internacionales, resume.
Aquino considera que uno de los principales factores detrás del acercamiento es la situación generada por la guerra con Irán y sus efectos sobre los precios de la energía.
Según el analista, mientras persistan las dificultades en torno al estrecho de Ormuz y el impacto sobre el petróleo y la gasolina, Trump necesita reducir tensiones con Beijing. “Si no resuelve el problema del estrecho de Ormuz, Irán, el precio del petróleo y la gasolina seguirá subiendo, y eso está afectando a Estados Unidos”, señala.
Aquino también identifica un segundo factor: la necesidad de Trump de impulsar la economía estadounidense. Los aranceles y restricciones aplicados a China han reducido parte del comercio bilateral, pero no han eliminado la importancia de la relación económica.
“Trump quiere reactivar su economía, quiere que la economía crezca”, explica el especialista. Destaca que el mandatario estadounidense se ha mostrado dispuesto a que empresas chinas inviertan en Estados Unidos, incluso en sectores como la fabricación de automóviles.
Una reunión para mantener la tregua
¿Habrá algún resultado concreto de la cita? Aquino considera que el principal resultado de la reunión probablemente no será un gran acuerdo inmediato, sino mantener estable la relación bilateral mientras continúan las negociaciones entre ambos gobiernos.
El analista recuerda que los equipos económicos de Estados Unidos y China siguen negociando asuntos pendientes, entre ellos las tarifas, las compras chinas de productos estadounidenses y el suministro de tierras raras.
Considera que el encuentro debe entenderse también como parte de un proceso más amplio. Trump y Xi tendrán nuevas oportunidades de reunirse durante los próximos meses, por lo que ambos necesitan mantener abierto el canal de diálogo.
Aquino plantea que algunos acuerdos podrían quedar para más adelante y eventualmente convertirse en anuncios de mayor impacto político: mayores compras chinas de productos estadounidenses, inversiones de empresas chinas en Estados Unidos o compromisos relacionados con las tierras raras.
“No creo que se anuncien grandes cosas en esta reunión”, sostiene.
“Xi Jinping está en una posición muy fuerte”
Para Aquino, el acercamiento también refleja una diferencia en la posición negociadora de ambos mandatarios. Manifiesta que Xi llega al encuentro con un margen de maniobra mayor que el que tenía China al inicio de la guerra comercial.
“China y Xi Jinping están, definitivamente, en una posición muy fuerte”, afirma.
El analista destaca que Beijing fue uno de los pocos países que respondió directamente a la política arancelaria de Trump, en lugar de limitarse a negociar concesiones con Washington.
A esto se suma, según Aquino, la capacidad de China para afrontar el impacto de la crisis energética. El país mantiene compras de petróleo ruso, cuenta con importantes reservas y dispone de otras fuentes de energía, además de una creciente flota de vehículos eléctricos.
“China no solo es fuerte por sí misma como país”, remarca Aquino. Beijing también ha conseguido construir una red de relaciones con países como Rusia e India y mantener vínculos con Irán y Corea del Norte, enfatiza.
Aquino sostiene que la fortaleza de Xi no depende únicamente del peso económico y político de China, sino también de la capacidad de Beijing para proyectarse como una alternativa frente a Washington en buena parte del mundo.
“Xi Jinping es la nueva voz del sur global”, afirma.
El analista considera que China intenta aprovechar el descontento de países afectados por los aranceles y las sanciones estadounidenses para ampliar su influencia y fortalecer sus relaciones comerciales y diplomáticas.
Por ello, la reunión con Trump no debe interpretarse únicamente como un encuentro bilateral, sino como parte de una disputa más amplia por influencia internacional.
Los temas que estarán sobre la mesa
Estos son los principales temas que giran en torno a la segunda reunión del año entre Trump y Xi:
- Comercio y aranceles. Extensión de la tregua arancelaria que vence el 10 de noviembre. Posible reducción mutua de aranceles sobre unos US$30.000 millones en bienes. Barreras comerciales no arancelarias.
- Compras chinas a Estados Unidos. Trump busca aumentar las compras chinas de productos estadounidenses. Está sobre la mesa una posible compra de hasta 500 aviones, además de los 200 Boeing mencionados previamente.
- Tierras raras y minerales críticos. Washington quiere que Beijing facilite y estabilice el suministro de tierras raras y otros minerales esenciales para industrias tecnológicas y militares.
- Tecnología y chips avanzados. China quiere que EE.UU. retrase o flexibilice restricciones que afectan el acceso de empresas chinas a tecnología estadounidense avanzada.
- Inteligencia artificial. Posibles conversaciones sobre riesgos y seguridad de la IA.
- Taiwán. China busca que Trump adopte una posición más explícita contra la independencia de Taiwán. Washington tradicionalmente ha señalado que no apoya la independencia taiwanesa, sin adoptar la posición que China reclama.
- Guerra entre Estados Unidos e Irán. Washington quiere que China utilice su relación con Teherán para contribuir a poner fin al conflicto y para que reabra el estrecho de Ormuz.
- Precursores químicos del fentanilo. El control de sustancias utilizadas para producir fentanilo seguirá formando parte de la agenda bilateral.
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