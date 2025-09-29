YouTube pagará a Trump 22 millones de dólares para poner fin a demanda en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
aceptó pagar 22 millones de dólares al presidente estadounidense , para poner fin a una demanda por la suspensión de su cuenta en esa plataforma de videos después del de 2021, según un documento judicial publicado el lunes.

La empresa filial de Google es la última plataforma, después de Meta y X, en sellar un acuerdo judicial con el mandatario republicano.

MIRA AQUÍ: Netanyahu acepta el plan de Trump para el fin de la guerra en Gaza: las claves de la propuesta de 21 puntos (y qué pasará con Hamás)

Las principales redes sociales y web de videos eliminaron las cuentas de Trump después de que sus seguidores atacaran la sede del poder Legislativo, por temor a que promoviera más violencia con afirmaciones falsas de que el demócrata Joe Biden había hecho fraude en las presidenciales de 2020.

El republicano de 79 años presentó demandas contra estas empresas por censurar su discurso.

El dinero de los acuerdos sellados por el presidente y las tecnológicas irá destinado a una organización sin ánimo de lucro llamada Trust for the National Mall, que se “dedica a restaurar, preservar y mejorar el National Mall, para apoyar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca”, según el escrito.

X, la red social de Elon Musk, llegó en febrero a un acuerdo por unos 10 millones de dólares para cerrar una demanda presentada por Trump contra la empresa y su antiguo director, Jack Dorsey.

Un mes antes, Meta hizo lo propio, en este caso se comprometió a pagar 25 millones de dólares, 22 de los cuales irán destinados a la creación de una biblioteca presidencial.

