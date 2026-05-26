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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 25 de abril de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 25 de abril de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió este martes a un examen médico cuando está a punto de cumplir 80 años y mientras intenta disipar las dudas sobre su estado de salud.

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