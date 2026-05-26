El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió este martes a un examen médico cuando está a punto de cumplir 80 años y mientras intenta disipar las dudas sobre su estado de salud.

El republicano acudió al Centro Médico Militar Walter Reed, en las afueras de Washington, para lo que la Casa Blanca describió como un chequeo médico y dental rutinario y de carácter preventivo.

“Acabo de terminar mi examen físico semestral en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió PERFECTO. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal!”, declaró el mandatario en Truth Social.

PUEDES VER: Construyen estadio temporal en la Casa Blanca para velada de la UFC por el cumpleaños 80 de Trump

Trump, quien cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, se somete así a su cuarto examen médico público en su segundo mandato a las puertas de la campaña para las elecciones de medio mandato de noviembre.

En julio del año pasado, la Casa Blanca reveló que padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores, aunque subrayó que goza de “excelente” salud.

El mandatario, que en 2025 se convirtió en el presidente de mayor edad en asumir el cargo, suele presumir de gozar de una salud de hierro, aunque han generado preocupación los moretones que se le han visto en las manos, que disimula con maquillaje, los tobillos hinchados y cierta somnolencia en algunos actos públicos.

El presidente estadounidense Donald Trump inspecciona las columnas del pórtico norte de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ

El republicano niega que se quede dormido en los eventos y asegura que solamente cierra los ojos.

Una encuesta realizada en abril por el Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que menos de la mitad de los estadounidenses cree que Trump tiene la agudeza mental o la salud física necesarias para desempeñarse eficazmente como presidente.

Trump criticó con frecuencia la capacidad cognitiva de su predecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025), quien en 2024, con 81 años, abandonó su campaña de reelección ante las dudas sobre su capacidad para seguir en el cargo.