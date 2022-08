La dulce venganza de Trump. Solo dos republicanos de la Cámara de Representantes de los 10 que apoyaron en el 2021 el juicio político contra el expresidente por el asalto al Capitolio podrán tentar la reelección en los comicios de noviembre, donde Estados Unidos renovará los 435 puestos de la Cámara, un tercio de los 100 escaños del Senado y elegirá gobernadores en 36 de los 50 estados.

Algunos de estos 10 congresistas optaron por competir en las primarias republicanas contra candidatos apoyados públicamente por Donald Trump, mientras que otros simplemente desistieron de hacerlo. La derrota más resonante fue la de Liz Cheney, enemiga declarada del magnate y quien ha prometido luchar para que este no vuelva a ser presidente de Estados Unidos.

Los juicios de destitución contra Donald Trump. (AFP).

Esta es la lista de los representantes republicanos que le dieron la espalda a Trump y que perderán sus escaños, y de los únicos dos que lograron imponerse en las primarias y quedaron listos para buscar la reelección:

Liz Cheney. (PATRICK T. FALLON / AFP).

1. LIZ CHENEY, WYOMING

Liz Cheney, dura crítica de Trump, perdió la elección interna republicana en Wyoming frente a Harriet Hageman, que recibió el incondicional apoyo del exmandatario.

Hageman, que apoya las afirmaciones de Trump de que las elecciones de 2020 fueron “amañadas”, disputará la banca por Wyoming en los comicios de medio mandato de noviembre.

Al reconocer su derrota, Cheney prometió hacer todo lo posible para evitar que Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos.

Liz Cheney es una abogada que fue elegida en la Cámara por primera vez en el 2016. En la actualidad es vicepresidente del comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ella llegó a ser presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, el tercer puesto más alto en el liderazgo republicano del Legislativo, antes de su voto para acusar a Trump. Es hija del exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney.ç

“Desde el 6 de enero vengo diciendo que haré lo que sea necesario para asegurar que Donald Trump nunca más esté cerca de la Oficina Oval, y lo digo en serio” Liz Cheney , representante republicana

En una entrevista con CNN, Liz Cheney dijo que Trump es “culpable del incumplimiento del deber más grave de cualquier presidente en la historia de nuestra nación”. También ha repetido que existen pruebas para enjuiciar a Trump por su papel en la insurrección del 6 de enero del 2021.

Anthony Gonzalez. (GREG NASH / POOL / AFP).

2. ANTHONY GONZÁLEZ, OHIO

Anthony González es un exjugador de la NFL que fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes en el 2018.

En septiembre de 2021 anunció que no buscaría la reelección. Dijo que se retiraba porque buscaba centrarse en su vida familiar. Además, manifestó que el ambiente político tóxico, en especial dentro del Partido Republicano, le habían empujado a tomar esa decisión.

En una entrevista con CNN el año pasado, criticó a Trump por decir que le habían robado la elección. “La fría y dura verdad es que Donald Trump nos llevó a una zanja el 6 de enero. El expresidente nos mintió. Nos mintió a cada uno de nosotros y al hacerlo le costó (a los republicanos) la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca”, dijo.

En el estado de Anthony González, Ohio, Trump respaldó a Max Miller, que ganó la primaria.

John Katko. (AP/Andrew Harnik).

3. JOHN KATKO, NUEVA YORK

John Katko es un ex fiscal federal que fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes en el 2014. En enero de este año anunció que no buscaría la reelección para su escaño y aseguró que las presiones de Trump no tenían que ver en su decisión.

Sobre el impeachment a Trump dijo en su momento: “Permitir que el presidente de los Estados Unidos incite este ataque sin consecuencias es una amenaza directa para el futuro de nuestra democracia. Por esa razón, no puedo sentarme sin tomar medidas. Votaré para destituir este presidente”.

Adam Kinzinger. (MANDEL NGAN / AFP).

4. ADAM KINZINGER, ILLINOIS

Adam Kinzinger es un veterano de guerra que sirvió en Irak y Afganistán. Fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes en el 2010 y en octubre del 2021 anunció que no iría a la reelección. También ha manifestado que no descartaría una candidatura presidencial en el 2024.

Junto a Cheney, es uno de los dos republicanos que forman parte del comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio.

Sobre Trump ha dicho: “No tengo ninguna duda de que el presidente de Estados Unidos rompió su juramento e incitó a esta insurrección. Usó su posición en el Ejecutivo para atacar al Legislativo”.

Fred Upton. ( AP/Susan Walsh).

5. FRED UPTON, MICHIGAN

Fred Upton fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes en 1986. Desde entonces ganó con relativa facilidad sus reelecciones. En abril anunció que no iría a la reelección.

“Esta es nuestra decisión, independientemente de lo que hice con Trump”, afirmó en un discurso.

Sobre el asalto al Capitolio y el juicio político a Trump dijo que el Congreso “debe hacer que el presidente Trump rinda cuentas y enviar un mensaje claro de que nuestro país no puede tolerar ningún esfuerzo de ningún presidente para impedir la transferencia pacífica del poder”.

Tom Rice. (GREG NASH / POOL / AFP).

6. TOM RICE, CAROLINA DEL SUR

Tom Rice es un abogado republicano. Fue elegido para la Cámara de Representantes en el 2012. Era partidario de Trump antes del asalto al Capitolio.

En las primarias del 15 de junio fue derrotado de manera contundente por Russell Fry, candidato apoyado por Donald Trump.

Rice contó que había recibido amenazas de muerte luego de su votación por el juicio político a Trump.

El año pasado le dijo a CNN que cuanto más leía sobre la insurrección en el Capitolio, más se enojaba. “He respaldado a este presidente en las buenas y en las malas durante cuatro años. Hice campaña por él y voté por él dos veces. Pero este fracaso total es imperdonable”.

Peter Meijer. (AP/Carlos Osorio).

7. PETER MEIJER, MICHIGAN

Peter Meijer fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en el 2020.

En las primarias republicanas del 9 de agosto perdió frente al candidato de Trump, John Gibbs, quien es un teórico de la conspiración que niega el resultado de las elecciones de noviembre del 2020.

Tras su derrota, dijo que estaba “orgulloso de haber permanecido fiel” a sus principios.

“Estuve en la cámara de la Cámara cuando fue atacada hace una semana. Ese fue un momento que requería liderazgo. Esperaba ver al presidente tratar rápidamente de reducir la tensión, tratar de denunciar, tratar de evitar que ocurriera la violencia, y abandonó su puesto“, dijo Meijer a CNN en enero de 2021. “Para mí eso fue descalificador. Mi corazón se rompió en ese momento, viendo a la gente saquear el Capitolio”.

Jaime Herrera Beutler. (AL DRAGO / POOL / AFP).

8. JAIME HERRERA BEUTLER, WASHINGTON

Jaime Herrera Beutler lleva seis periodos en la Cámara de Representantes desde que fue elegida por primera vez en el 2010.

Perdió en la primaria republicana frente a Joe Kent, el candidato apoyado por Trump que respalda la versión del fraude en las elecciones de noviembre del 2020.

Sobre el asalto al Capitolio, ella dijo en un comunicado: “El presidente de los Estados Unidos incitó a un motín con el objetivo de detener la transferencia pacífica del poder de una administración a la siguiente”.

Los que sí ganaron

Dan Newhouse. (House Television vía AP).

9. DAN NEWHOUSE, WASHINGTON

Dan Newhouse fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes en el 2014. Ha sido director del Departamento de Agricultura del Estado de Washington.

Ganó cómodamente la primaria a Loren Culp, el competidor de su partido al que Donald Trump le dio su apoyo.

Sobre su voto para el impeachment a Trump dijo en un comunicado: “Un voto en contra de este juicio político es un voto para validar la violencia inaceptable que presenciamos en la capital de nuestra nación. También es un voto para condonar la inacción del presidente Trump. No condenó enérgicamente el ataque ni pidió refuerzos cuando nuestros oficiales se vieron abrumados. Nuestro país necesitaba un líder y el presidente Trump no cumplió con su juramento”.

David Valadao. (Rich Pedroncelli/AP).

10. DAVID VALADAO, CALIFORNIA

David Valadao fue elegido para la Cámara de Representantes por primera vez en el 2012. Perdió la reelección en el 2018 y volvió a ganar en el 2020.

Ganó su nominación a la reelección al republicano Chris Mathys, que no fue apoyado públicamente por Trump.

Sobre lo ocurrido el 6 de enero del 2021 calificó la retórica de Trump como “antiestadounidense, abominable y absolutamente un delito impugnable”.