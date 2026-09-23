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Resumen

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La directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, habla durante una entrevista con EFE este martes en Doral, Miami (Estados Unidos). Foto: EFE/ Alberto Boal
La directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, habla durante una entrevista con EFE este martes en Doral, Miami (Estados Unidos). Foto: EFE/ Alberto Boal
/ Alberto Boal
Por Agencia EFE

Habitantes de Doral, la ciudad en Florida con la mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos, denuncian que se ha convertido en un “pueblo fantasma” por las crecientes deportaciones, por lo que la comunidad se siente “traicionada” por la Administración del presidente Donald Trump.

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