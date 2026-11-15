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Resumen

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Dos aviones colisionaron la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami mientras circulaban por una vía de rodaje, informaron las autoridades. (Foto: Fox News)
Dos aviones colisionaron la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami mientras circulaban por una vía de rodaje, informaron las autoridades. (Foto: Fox News)
Por Agencia EFE

Dos aviones colisionaron en la noche del sábado en la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Miami, causando dos heridos leves, cuando el tráfico aéreo en Estados Unidos trata todavía de reanudar su actividad tras un fallo técnico que obligó a paralizar todos los vuelos el viernes.

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