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Los ataques se producen luego de la ofensiva de Estados Unidos contra Irán. (Foto: EFE)
Los ataques se producen luego de la ofensiva de Estados Unidos contra Irán. (Foto: EFE)
/ Agencia iraní IRNA
Por Agencia EFE

Dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania tras un ataque con misiles balísticos y drones perpetrado por Irán, informó este sábado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

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