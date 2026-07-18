Dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania tras un ataque con misiles balísticos y drones perpetrado por Irán, informó este sábado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Según el breve comunicado, la base fue atacada con misiles balísticos y drones iraníes.

El ataque dejó además cuatro soldados estadounidenses heridos que tuvieron que ser evacuados de emergencia a hospitales jordanos.

El Centcom precisó que todos ellos ya se han recuperado y han sido dados de alta.

Asimismo, otros miembros del personal que fueron evaluados por lesiones menores durante el incidente han regresado a sus labores ordinarias.

“Por respeto a las familias, el Centcom retendrá cualquier información adicional, incluidas las identidades de los guerreros caídos, hasta 24 horas después de que los familiares más cercanos hayan sido notificados”, concluyó el comunicado oficial.