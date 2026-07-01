00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dos personas subieron sin permiso este miércoles a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York. Foto: Captura de video/Fox News
Dos personas subieron sin permiso este miércoles a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York. Foto: Captura de video/Fox News
Por Agencia EFE

Dos personas subieron sin permiso este miércoles a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, y posteriormente fueron detenidas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.