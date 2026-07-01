Dos personas subieron sin permiso este miércoles a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, y posteriormente fueron detenidas.

Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados, con el rostro tapado y vestidos de negro, que mostraron una pancarta a favor de la paz con el lema en inglés: “Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz”.

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Desde las imágenes captadas en helicóptero por medios locales, se ve cómo luego bajan de la antena de donde se colgaban y, en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer y se besan.

Posteriormente, ambas personas fueron detenidas.

BREAKING: Two people climbed atop the Empire State Building’s 1,454-foot spire and unfurled a banner reading, “When the power of love beats the love of power, the world knows peace.” Police are working to bring them down safely. pic.twitter.com/XbbVA7kuY5 — Breaking911 (@Breaking911) July 1, 2026