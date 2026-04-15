Al menos dos superpetroleros con bandera de Curazao y sancionados por Estados Unidos han cruzado “con éxito” el estrecho de Ormuz hacia Irán en las últimas 24 horas pese al bloqueo estadounidense a los buques con destino o salida de puerto iraní, informó el portal de monitoreo marítimo Tanker Trackers.

“En las últimas 24 horas, dos superpetroleros VLCC (Very Large Crude Carrier) vacíos, sancionados por Estados Unidos, llamados ALICIA y RHN, cruzaron con éxito el estrecho de Ormuz hacia Irán”, dijo la organización en una publicación en su cuenta de X.

Según los datos recopilados por Tanker Trackers, estos dos superpetroleros cargarán en Irán un total combinado de cuatro millones de barriles por un valor de 400 millones de dólares, mientras que recordó que estos dos buques han transportado 60 millones de barriles de petróleo crudo iraní desde 2023.

Por su parte, la plataforma MarineTraffic dijo que un primer petrolero, el VLCC Agios Fanourios I, con bandera de Malta, cruzó Ormuz hacia el oeste del estrecho desde el inicio del bloqueo estadounidense.

Irán advirtió hoy que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE/ Marinetraffic

“El VLCC Agios Fanourios I, con bandera de Malta, se ha convertido en el primer petrolero en cruzar el estrecho de Ormuz hacia el oeste desde que entró en vigor el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes”, dijo MarineTraffic en X, que añadió que la embarcación navega actualmente a unos 1,6 nudos y llegará a Basora, en Irak, mañana jueves.

En un intento por presionar económicamente a Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo un bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes con el objetivo de reabrir el estrecho, un paso vital por el que circula el 20 % del petróleo mundial.

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