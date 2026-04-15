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Captura de video de la cuenta oficial en X del Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que muestra un buque de la Armada estadounidense patrullando el golfo de Omán. Foto: EFE/ @CENTCOM
Captura de video de la cuenta oficial en X del Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que muestra un buque de la Armada estadounidense patrullando el golfo de Omán. Foto: EFE/ @CENTCOM
Por Agencia EFE

Al menos dos superpetroleros con bandera de Curazao y sancionados por Estados Unidos han cruzado “con éxito” el estrecho de Ormuz hacia Irán en las últimas 24 horas pese al bloqueo estadounidense a los buques con destino o salida de puerto iraní, informó el portal de monitoreo marítimo Tanker Trackers.

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