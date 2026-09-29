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Resumen

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Douglas Carter comparece ante el Tribunal del 4.º Distrito para una audiencia el 28 de septiembre de 2026 en Provo, Utah, Estados Unidos. (Getty Images vía AFP).
Douglas Carter comparece ante el Tribunal del 4.º Distrito para una audiencia el 28 de septiembre de 2026 en Provo, Utah, Estados Unidos. (Getty Images vía AFP).
/ POOL
Por Agencia AFP

Un hombre de 71 años que fue condenado por asesinato y pasó décadas en el corredor de la muerte en Estados Unidos fue puesto en libertad el lunes tras un informe según el cual su ADN no coincide con las evidencias del crimen, informó su defensa.

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