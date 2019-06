E. Jean Carroll, la columnista que asegura que Trump la violó en los 90

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó y calificó como "ficción" las acusaciones de haber violado a una mujer en el vestuario de una tienda por departamentos a mediados de los años 90.

El mandatario dice que nunca conoció a E. Jean Carroll, quien hizo la denuncia, y la acusa de inventar la acusación para vender su nuevo libro, en el que incluye la acusación contra el mandatario.

Carroll, que escribe la columna de consejería personal "Pregúntale a E. Jean" en la revista Elle desde 1993, publicará en julio el libro "¿Para qué necesitamos a los hombres? Una modesta propuesta".

En un adelanto de la obra difundido el viernes por la revista New York, Carroll dice que no denunció el presunto ataque en el momento después de que una amiga le dijera que no tenía posibilidades de ganarle a Trump en un tribunal.

Más de una decena de mujeres han hecho anteriormente denuncias de conducta sexual inapropiada contra Trump, acusaciones que él niega.

Carroll publicó un adelanto de su libro en la revista New York. Esta imagen es del 2015.

¿Qué es lo que denuncia E. Jean Carroll?

En el adelanto de su libro, Carroll describe un encuentro con Trump a finales de 1995 o principios de 1996, en la exclusiva tienda Bergdorf Goodman, en Nueva York.

Carroll dice que reconoció al entonces futuro presidente y le dijo "tú eres el magnate inmobiliario", y que él le dijo que estaba comprando un regalo para "una chica".

La escritora sostiene que Trump sabía que en ese momento ella tenía un segmento televisivo de consejos en NBC, con el mismo nombre que su columna, y que los dos empezaron a bromear, animándose mutuamente a probarse algo de lencería.

La mujer alega que luego fueron a un probador, que fue donde, según ella, ocurrió la violación.

Tanto Trump como Carroll tenían alrededor de 50 años en ese momento, y él estaba casado con la actriz Marla Maples.

Carroll dice que le contó a dos amigas sobre el supuesto incidente y que uno de ellas le aconsejó que fuera a la policía.

Pero la otra le aconsejó que no le dijera a nadie. "¡Olvídalo! Tiene 200 abogados. Te enterrará", asegura que le advirtió.

"Hombres horribles"

Carroll incluye a Trump en una lista de seis "hombres horribles", de los que habla en su libro.

Otro presunto incidente narrado por Carroll involucra a Les Moonves, ex director ejecutivo de CBS. Moonves renunció en el 2018 después de la difusión de denuncias de conducta sexual inapropiada.

El representante de Moonves dijo a la revista "New York" que "niega enfáticamente" el incidente.

Carroll termina el artículo diciendo que Trump fue su "último hombre horrible".

¿Cómo respondió Trump?

"Nunca he conocido a esta persona en mi vida", dijo el presidente de EE.UU. en un comunicado difundido también por la revista "New York" el viernes.

"Ella está tratando de vender un nuevo libro, lo que debería indicar su motivación. Se debería vender en la sección de ficción", añadió.

Sin embargo, en el adelanto del libro, la revista incluye una imagen en la que Trump y Carroll parecen estar conversando en una fiesta de la cadena NBC alrededor de 1987.

Trump describió las acusaciones como "una vergüenza".

Cuando le preguntaron acerca de la foto el sábado, Trump dijo: "Estoy de pie, con mi abrigo puesto, por favor, de espaldas a la cámara. No tengo idea de quién es ella".

"Hay una foto en la que nos damos la mano, parece que en algún tipo de evento. Tengo puesto mi abrigo y mi esposa está de pie junto a mí. Yo no conocía a su marido, que era presentador. Pero no tengo idea de quién es ella", agregó.

En su comunicado, Trump pidió que cualquiera que tuviera información de que el Partido Demócrata está "trabajando" con Carroll o con la revista "New York", le avisara a la Casa Blanca.

El mandatario acusó a la revista de "vender noticias falsas" y la calificó de "negocio fallido".

"Vergüenza para aquellos que inventan historias falsas de agresión para tratar de obtener publicidad para ellos mismos, o vender un libro, o llevar a cabo una agenda política", dijo.

"Es muy malo que la gente lo crea, especialmente cuando no hay pruebas", agregó.

En su declaración, Trump agradeció a la tienda Bergdorf Goodman por "confirmar que no tienen imágenes de video de tal incidente".