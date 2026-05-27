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E. Jean Carroll sale del tribunal federal de apelaciones de Manhattan tras la audiencia de apelación interpuesta por el expresidente estadounidense Donald Trump, en la ciudad de Nueva York, el 6 de septiembre de 2024. (Foto de Leonardo Muñoz / AFP).
E. Jean Carroll sale del tribunal federal de apelaciones de Manhattan tras la audiencia de apelación interpuesta por el expresidente estadounidense Donald Trump, en la ciudad de Nueva York, el 6 de septiembre de 2024. (Foto de Leonardo Muñoz / AFP).
/ LEONARDO MUNOZ
Por Agencia AFP

El Departamento de Justicia inició una investigación penal contra E. Jean Carroll, una excolumnista de la revista Elle que acusó al presidente Donald Trump de agresión sexual, informó la prensa estadounidense el miércoles por la noche.

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